В Беларуси начала работу Конституционная комиссия. Кто в нее вошел?

Конституционная комиссия сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

Об этом заявил Александр Лукашенко 15 марта на встрече с членами комиссии, передает его пресс-служба.

«Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», - отметил он.

По его словам, приступая к корректировке Конституции, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего.

«Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер», - заявил он.

Лукашенко заострил внимание на том, что Беларусь развивалась, следуя тем принципам, заложенным в Конституцию, и «события прошлого года продемонстрировали устойчивость этой системы», «твердость позиции людей с государственным мышлением».

Спикер напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции.

По планам властей, комиссия должна собрать и разработать все предложения, после этого проект вынесут на референдум.

В комиссию вошли 34 человека:

премьер-министр Роман Головченко; глава Совета Республики Наталья Кочанова; глава Администрации президента Игорь Сергеенко; председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко; первый замминистра здравоохранения Елена Богдан; бывший генеральный прокурор Григорий Василевич; председатель Конституционного суда Петр Миклашевич; зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович; руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и сенатор Олег Руммо; гендиректор «Марко» и сенатор Николай Мартынов; гендиректор МАЗа Валерий Иванкович; председатель правления «БСБ Банка» Сергей Дубков; председатель научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» Владимир Басько; режиссер Александр Ефремов; первый секретарь ЦК компартии Алексей Сокол; председатель Молодежной палаты Егор Макаревич; председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая; председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец; председатель Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик; председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич; председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров; сенатор Сергей Сивец; сенатор Татьяна Рунец; паралимпиец Алексей Талай; политолог Александр Шпаковский; политолог Юрий Воскресенский; ректор Белорусской академии музыки и сенатор Екатерина Дулова; руководитель Института правовых исследований Елена Семашко; доцент юрфака БГУ Татьяна Масловская; председатель агрокомбината «Снов» и сенатор Николай Радоман; депутат Валентин Семеняко; депутат Игорь Марзалюк; депутат Светлана Любецкая; депутат Валерий Мицкевич.

Как видим, в составе также «политологи» Александр Шпаковский и Юрий Воскресенский.

Напомним, о том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта.

Ранее Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.