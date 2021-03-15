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Музей в Строчицах стал эпицентром аутентики проводов зимы и народных гуляний
15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредшествовала Великому посту Масленичная неделя. Музей народной архитектуры и быта в Строчицах стал эпицентром аутентики проводов зимы и народных гуляний!
Среди участников такого опен-эйра встречи весны была и наш корреспондент Наталья Бордиловская.
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Предшествовала Великому посту Масленичная неделя. Музей народной архитектуры и быта в Строчицах стал эпицентром аутентики проводов зимы и народных гуляний! ...
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