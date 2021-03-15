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Прогноз погоды на 16 марта

15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с Украины. 

Внимание! 

16 марта (вторник) местами по республике ожидаются сильные осадки,  в основном мокрый снег, утром и днем в отдельных районах налипание мокрого снега. Местами на дорогах республики ожидается гололедица. 

 
 
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Погоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с Украины.  Внимание!  16 марта (вторник) местами по республике...
 
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