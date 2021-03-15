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Прогноз погоды на 16 марта
15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с Украины.
Внимание!
16 марта (вторник) местами по республике ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег, утром и днем в отдельных районах налипание мокрого снега. Местами на дорогах республики ожидается гололедица.
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Погоду в Беларуси в основном будет определять активный фронтальный раздел, смещающийся с Украины. Внимание! 16 марта (вторник) местами по республике...
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