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ГАИ проводит акцию "Пешеход"

15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов только на столичных дорогах с начала года зарегистрировано почти 40, в которых 4 человека погибли, а свыше 30 получили травмы. Поэтому в Минске Госавтоинспекция усилила контроль и проводит профилактическую акцию "Пешеход". Милиционеры будут следить за тем, как водители пропускают пеших участников дорожного движения.

Внимание инспекторов также направлено и на самих пешеходов

Всю неделю сотрудники ГАИ будут напоминать им о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также каждому вручат памятки и фликеры. Для детей подготовлены книги и раскраски.  Особое внимание инспекторов - к аварийно опасным пешеходным переходам. Акция продлится  до конца недели.

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов только на столичных дорогах с начала года зарегистрировано почти 40, в которых 4 человека погибли, а свыше 30...
 
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