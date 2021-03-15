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Вручение паспортов школьникам Витебской области
15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвой главный документ сегодня получили и более 300 школьников Витебской области. Победители олимпиад, юные исследователи, активисты - все они прославляют свои регионы и уже добились успехов в учебе, творчестве и спорте.
Юных жителей Оршанского района пригласили в Ледовую арену. В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие руководство района, депутаты, а также делегаты VI Всебелорусского народного собрания.
Состоялся открытый диалог
Говорили о воспитании молодежи, патриотизме, интересных проектах, которые объединяют школьников и студентов.
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Свой главный документ сегодня получили и более 300 школьников Витебской области. Победители олимпиад, юные исследователи, активисты - все они прославляют свои...
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