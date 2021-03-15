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Состоялся открытый диалог

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вручение паспортов школьникам Витебской области Свой главный документ сегодня получили и более 300 школьников Витебской области. Победители олимпиад, юные исследователи, активисты - все они прославляют свои...

Свой главный документ сегодня получили и более 300 школьников Витебской области. Победители олимпиад, юные исследователи, активисты - все они прославляют свои регионы и уже добились успехов в учебе, творчестве и спорте.Юных жителей Оршанского района пригласили в Ледовую арену. В торжественной церемонии вручения паспортов приняли участие руководство района, депутаты, а также делегаты VI Всебелорусского народного собрания.Говорили о воспитании молодежи, патриотизме, интересных проектах, которые объединяют школьников и студентов.