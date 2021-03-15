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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый паспорт в День Конституции По традиции в День Конституции проходят торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Атмосфера праздничная - главный документ вручают...

По традиции в День Конституции проходят торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Атмосфера праздничная - главный документ вручают представители законодательной и исполнительной власти, а также почетные граждане страны.Сегодня 26 ребят из разных регионов Беларуси свой первый паспорт получили в стенах Конституционного суда. Это победители олимпиад, спортивных соревнований, юные артисты, волонтеры.