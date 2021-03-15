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Первый паспорт в День Конституции
15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо традиции в День Конституции проходят торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Атмосфера праздничная - главный документ вручают представители законодательной и исполнительной власти, а также почетные граждане страны.
Сегодня 26 ребят из разных регионов Беларуси свой первый паспорт получили в стенах Конституционного суда. Это победители олимпиад, спортивных соревнований, юные артисты, волонтеры.
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По традиции в День Конституции проходят торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Атмосфера праздничная - главный документ вручают...
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