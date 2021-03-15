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Погода в Беларуси вновь меняет декорации

15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В начале недели ожидается стабильная плюсовая температура. Завтра синоптики прогнозируют усиление осадков и до 8 тепла. На дорогах местами гололедица. В среду и четверг днем термометры покажут до плюс 7. Однако ночью подморозит до минус 5.

К концу недели погода испортится. В пятницу по всей стране ожидается понижение температуры - от минус 3 до плюс 4. В выходные сохранится зимний характер погоды.

 
 
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В начале недели ожидается стабильная плюсовая температура. Завтра синоптики прогнозируют усиление осадков и до 8 тепла. На дорогах местами гололедица. В среду и...
 
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