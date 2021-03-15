|
Погода в Беларуси вновь меняет декорации
15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ начале недели ожидается стабильная плюсовая температура. Завтра синоптики прогнозируют усиление осадков и до 8 тепла. На дорогах местами гололедица. В среду и четверг днем термометры покажут до плюс 7. Однако ночью подморозит до минус 5.
К концу недели погода испортится. В пятницу по всей стране ожидается понижение температуры - от минус 3 до плюс 4. В выходные сохранится зимний характер погоды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели ожидается стабильная плюсовая температура. Завтра синоптики прогнозируют усиление осадков и до 8 тепла. На дорогах местами гололедица. В среду и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)