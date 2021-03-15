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Паспорта лучшим школьникам Минской области вручил губернатор Александр Турчин
15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо традиции в День Конституции проходят торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Главный документ лучшим школьникам Минской области вручил сегодня губернатор Александр Турчин. В Национальной библиотеке собрались отличники учебы, победители соревнований, лауреаты международных конкурсов, участники научно-практических конференций.
Кроме документов 23 юных гражданина Беларуси получили Конституцию и памятные сувениры. Приятным бонусом стала и экскурсия по библиотеке.
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По традиции в День Конституции проходят торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Главный документ лучшим школьникам Минской области вручил...
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