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Электродома - новый тренд в жилищном строительстве

15.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году в столице в эксплуатацию сдадут 53 дома. Это 600 тысяч квадратных метров - из них почти пятая часть - квартиры с господдержкой. К слову, одна из тенденций - электродома. Объекты, где нет привычного центрального отопления. Оно генерируется от локальной котельной и трансформаторной подстанции. Первый такой электродом в Минске сдадут уже весной в районе улиц Грушевской и Папанина. В будущем такое жилье на электричестве будут возводить в разных уголках столицы, а также в Смолевичах. 

Денис Никитин, зампредседателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: "У нас город Минск процентов на 90 обеспечен сетями теплоснабжения. Поэтому в перспективе будем строить жилые дома с использованием элекроэнергии. Это связано с тем, что введена в эксплуатацию БелАЭС. Конечно, будем возводить такие электродома, и уже есть такой опыт в городе-спутнике Смолевичи, где также будет предусмотрена электроэнергия для приготовления пищи, горячего водоснабжения".

В Минске продолжают строительство и арендного жилья. Сейчас строятся два таких дома. Один сдадут в этом месяце. Всего запланировано более 240 квартир.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году в столице в эксплуатацию сдадут 53 дома. Это 600 тысяч квадратных метров - из них почти пятая часть - квартиры с господдержкой. К слову, одна из тенденций -...
 
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