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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электродома - новый тренд в жилищном строительстве В этом году в столице в эксплуатацию сдадут 53 дома. Это 600 тысяч квадратных метров - из них почти пятая часть - квартиры с господдержкой. К слову, одна из тенденций -...

В этом году в столице в эксплуатацию сдадут 53 дома. Это 600 тысяч квадратных метров - из них почти пятая часть - квартиры с господдержкой. К слову, одна из тенденций - электродома. Объекты, где нет привычного центрального отопления. Оно генерируется от локальной котельной и трансформаторной подстанции. Первый такой электродом в Минске сдадут уже весной в районе улиц Грушевской и Папанина. В будущем такое жилье на электричестве будут возводить в разных уголках столицы, а также в Смолевичах.В Минске продолжают строительство и арендного жилья. Сейчас строятся два таких дома. Один сдадут в этом месяце. Всего запланировано более 240 квартир.