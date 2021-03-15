Пограничники задержали иностранца, который вывозил белорусок в Турцию для сексуальной эксплуатации

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники задержали иностранца, который организовал вывоз девушек из нашей страны для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Благодаря полученной оперативной информации удалось перекрыть канал, по которому белорусских девушек отправляли за границу для сексуальной эксплуатации.

Белорусским пограничникам удалось задержать 27-летнего гражданина Турции, который с декабря прошлого года по февраль нынешнего организовывал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией.

Иностранец заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.