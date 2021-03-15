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Пограничники задержали иностранца, который вывозил белорусок в Турцию для сексуальной эксплуатации
15.03.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские пограничники задержали иностранца, который организовал вывоз девушек из нашей страны для занятия проституцией. Об этом
Благодаря полученной оперативной информации удалось перекрыть канал, по которому белорусских девушек отправляли за границу для сексуальной эксплуатации.
Белорусским пограничникам удалось задержать 27-летнего гражданина Турции, который с декабря прошлого года по февраль нынешнего организовывал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией.
Иностранец заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.
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Мужчина занимался организацией выезда девушек из Беларуси с конца прошлого года.
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