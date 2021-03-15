ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пограничники задержали иностранца, который вывозил белорусок в Турцию для сексуальной эксплуатации

15.03.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники задержали иностранца, который организовал вывоз девушек из нашей страны для занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Благодаря полученной оперативной информации удалось перекрыть канал, по которому белорусских девушек отправляли за границу для сексуальной эксплуатации.

Белорусским пограничникам удалось задержать 27-летнего гражданина Турции, который с декабря прошлого года по февраль нынешнего организовывал выезд белорусок к себе на родину для занятия проституцией.

Иностранец заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина занимался организацией выезда девушек из Беларуси с конца прошлого года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Музей в Строчицах стал эпицентром аутентики проводов зимы и народных гуляний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by