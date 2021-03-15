Приемочная комиссия завершила работу. Что там с аккумуляторным заводом под Брестом и референдумом о его судьбе?

Источник материала: Tut.by

Приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода под Брестом завершила работу. Предприятие получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ООО «Аккумуляторный Альянс».



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Пуско-наладочные работы на заводе стартовали в начале октября прошлого года. Специалисты провели индивидуальные испытания и комплексное опробование всего технологического оборудования и инженерных сетей при работе в штатном режиме под полной нагрузкой.

С 5 октября 2020 года по 1 марта 2021 отобрали более 210 проб и измерений выбросов загрязняющих веществ от источников, расположенных на предприятии.

«Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов, с многократным запасом, установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты», — сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме того, говорят на предприятии, работники областного центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторные испытания физических и химических факторов производственной среды на всех рабочих местах предприятия. По результатам испытаний, подтверждено полное соответствие условий для персонала требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, что летом 2020-го Александр Лукашенко на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода пообещал, что судьбу предприятия решит местный референдум. После этого прошло несколько встреч активистов с властями.

Последний раз противники завода встречались 12 октября с зампредом Брестского облисполкома Геннадием Борисюком. Он подчеркнул, что власть не отказывается от своих обязательств по проведению референдума, писала газета «Заря» .

— Есть два способа проведения референдума — инициированный местной властью или инициативной группой. Несколько встреч по этому вопросу ранее уже было. Пока очевидно, что референдум должны инициировать жители Бреста и Брестского района. Для того, чтобы выполнить распоряжение президента, необходимы конкретные шаги — создание инициативной группы, подача заявления, — сказал Геннадий Борисюк.

Брестский правозащитник Роман Кисляк сообщил TUT.BY, что сейчас активно идет работа по проведению местного референдума о судьбе завода.

— Уже сформирована инициативная группа из 14 человек и поданы документы на ее регистрацию в Тельминский сельисполком. Также собралось более 40 человек в инициативной группе по Бресту. Мы намерены собрать по городу, как можно больше членов в инициативную группу и подать документы на регистрацию в Брестский горисполком. Наше предложение — провести местный референдум на территории Бреста и Тельминского сельсовета, где располагается предприятие. Вопрос на голосование мы предлагаем такой: «Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Брестского района в непосредственной близости к городу Бресту завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО „Аккумуляторный альянс“ (бывшее ООО „АйПауэр“)». На днях мы должны получить ответ от Тельминского сельисполкома по поводу регистрации инициативной группы.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

25 сентября 2020-го распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.