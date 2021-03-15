Приговор восьми обвиняемым в протестном хороводе огласили в Бресте 15 марта. Суд посчитал их вину доказанной и назначил различные сроки. Рассмотрение дел Валентины Жуковской и Сергея Наливко пройдет отдельно, так как они не посещали некоторые судебные заседания по состоянию здоровья.

Кому и какие вынесли наказания

Дмитрию Абрамуку и Виталию Брюху по 2 года «химии»,

Алексею Барановскому, Дмитрию Кочурко и Владимиру Талатыннику по полтора года в исправительном учреждении открытого типа,

Геннадию Мисюте – полтора года «домашней химии».

Алексею Артецкому – полтора года колонии общего режима,

Дмитрия Буневича – год и восемь месяцев колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Что за дело

Протестные хороводы прошли 13 сентября 2020 года, когда люди вышли на перекресток Машерова и бульвара Космонавтов. Они водили хороводы, пели песни. Затем приехал водомет, и силовики стали задерживать демонстрантов.

По данным следствия, обвиняемые блокировали перекресток, что нарушило движение транспорта. В результате время общего простоя троллейбусов составило 29 часов, автобусов – около 5 часов. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный – в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Уголовное дело о протестных хороводах – одно из самых масштабных «политических», связанных с послевыборными протестами в Бресте. По нему проходит около 50 человек.

Всех их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами по 10 человек.

Первые десять приговоров были вынесены 25 февраля. Люди получили сроки до двух лет ограничения свободы с направлением в ИУ открытого типа.

Еще 4 фигуранта по «хороводному» делу находятся в СИЗО. Это Роман Яхин, Арсений Синяк, Ольга Глушень и Данила Чемоданов.

В третьей партии обвиняемых 11 человек, дела их уже поступили в суд.

Пострадавшей стороной в деле выступает «Троллейбусный парк» и «Брестский автобусный парк». Фигурантов обвинили в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, которые повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. По версии обвинения, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб Br619 и 55 копеек, автобусному – Br40 и 37 копеек.