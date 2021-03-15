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Врач, который умеет косить. Кто такая Светлана Коношенко, которая бегает на лыжах в команде Лукашенко
15.03.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 марта в Раубичах
В одной команде с Лукашенко Светлана Коношенко бежала на лыжах во второй раз. Первый случился в 2019 году — тогда они тоже победили в эстафете.
Официальные визиты: и в Ватикан, и в Киев
Первое публичное появление Светланы в окружении Александра Лукашенко относится к 2009 году. „Неизвестную блондинку“ заметили на фото со встречи Лукашенко с Папой Римским Бенедиктом XVI в Ватикане, куда он приехал с младшим сыном Николаем. Однако СМИ тогда уточняли, что ракурс фото не позволяет сделать однозначный вывод, что это она.
В том же году литовское журналистское агентство BNS опубликовала снимки, на которых, предположительно, запечатлена Светлана Коношенко — она стояла возле машины президентского кортежа и, кажется, давала поручения охране.
В последующем Светлану Коношенко не раз видели рядом с Александром Лукашенко и его младшим сыном Николаем во время официальных визитов в другие страны.
Например, как
В 2014 году „Салідарнасць“
Умеет косить траву и рулить комбайном
Светлану Коношенко не раз видели в окружении Александра Лукашенко не только на официальных мероприятиях, но и на неформальных. Судя по фотоотчетам президентской пресс-службы, она часто была рядом — помогала собирать картофель, убирать с полей арбузы, косить траву. А в 2018 году даже рулила комбайном в одной кабине с Николаем Лукашенко.
В августе 2014-го Светлана Коношенко
В 2015-м история повторилась: Светлана Коношенко
В 2019-м их визит в дом-интернат
Кроме этого, судя по
В 2017-м Светлана вновь
Год спустя,
Жизнь и спорт
На этом снимке — визит Александра Лукашенко к его теще Елене Федоровне Желнерович. В гостях у нее побывала и Светлана Коношенко.
Также личного врача Лукашенко часто видели вместе с ним на разных спортивных (и не только) мероприятиях.
В 2017 году ее
Летом 2017-го „Еврорадио“ публиковало фото, сделанное с трибун парада 3 июля. На нем — Светлана Коношенко, которая сопровождает на этом мероприятии Николая.
Во время вторых Европейских игр, которые в 2019 году проходили в Минске, Светлана Коношенко была замечена среди болельщиц соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
А 31 мая 2019-го она несла факел по центральной улице Александрии.
В начале 2021 года Светлану Коношенко можно было увидеть в видео-интервью, которое Лукашенко давал журналистке Наиле Аскер-заде. Один из эпизодов снимался в доме политика. Там гостей встречал белый шпиц, которого Лукашенко просил забрать Свету. Позже в кадре появилась Светлана Коношенко.
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Врач, который умеет косить. Кто такая Светлана Коношенко, которая бегает на лыжах в команде Лукашенко
13 марта в Раубичах прошла «Минская лыжня», на ней победила команда Александра Лукашенко. В команде было четверо участников: собственно, сам политик, его младший сын...
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