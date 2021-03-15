Врач, который умеет косить. Кто такая Светлана Коношенко, которая бегает на лыжах в команде Лукашенко

Источник материала: Tut.by

13 марта в Раубичах прошла «Минская лыжня», на ней победила команда Александра Лукашенко. В команде было четверо участников: собственно, сам политик, его младший сын Николай, биатлонистка Людмила Калинчик и Светлана Коношенко, которую называют его личным врачом. В публичном пространстве о ней известно немногое, долгое время СМИ писали о ней как о «неизвестной блондинке», которая часто сопровождала президента Беларуси во время официальных визитов. На каких мероприятиях они появлялись вместе и что о ней все-таки известно?

В одной команде с Лукашенко Светлана Коношенко бежала на лыжах во второй раз. Первый случился в 2019 году — тогда они тоже победили в эстафете.



Команда победителей в эстафете «Минской лыжни — 2019″. Светлана Коношенко стоит рядом с Александром Лукашенко. Фото: president.gov.by

Официальные визиты: и в Ватикан, и в Киев

Первое публичное появление Светланы в окружении Александра Лукашенко относится к 2009 году. „Неизвестную блондинку“ заметили на фото со встречи Лукашенко с Папой Римским Бенедиктом XVI в Ватикане, куда он приехал с младшим сыном Николаем. Однако СМИ тогда уточняли, что ракурс фото не позволяет сделать однозначный вывод, что это она.

В том же году литовское журналистское агентство BNS опубликовала снимки, на которых, предположительно, запечатлена Светлана Коношенко — она стояла возле машины президентского кортежа и, кажется, давала поручения охране.



Фото: BNS



Фото: BNS

В последующем Светлану Коношенко не раз видели рядом с Александром Лукашенко и его младшим сыном Николаем во время официальных визитов в другие страны.

Например, как писали белорусские СМИ, в 2013 году она летала вместе с президентской семьей в Ереван. После „неизвестную блондинку“ запечатлели в Киеве во время экскурсии рядом с Николаем Лукашенко и в окружении охраны.



Фото: vesti.ua

В 2014 году „Салідарнасць“ выяснила , что Светлана Коношенко — врач Службы безопасности президента. В 2008 году, согласно приказу Министерства здравоохранения, ей была присвоена высшая категория по квалификации врач-терапевт.

Умеет косить траву и рулить комбайном

Светлану Коношенко не раз видели в окружении Александра Лукашенко не только на официальных мероприятиях, но и на неформальных. Судя по фотоотчетам президентской пресс-службы, она часто была рядом — помогала собирать картофель, убирать с полей арбузы, косить траву. А в 2018 году даже рулила комбайном в одной кабине с Николаем Лукашенко.

В августе 2014-го Светлана Коношенко появилась на уборке картофеля и бахчевых и, как писали тогда СМИ, работала в паре с Лукашенко. Он ей бросал в руки арбузы и дыни — она ловила. В том году, кстати, он впервые публично предстал в образе хозяина, который делает на участке все сам.



Фото с сайта president.gov.by



Фото: president.gov.by

В 2015-м история повторилась: Светлана Коношенко помогала биться за урожай, а после лично сопровождала Николая Лукашенко в дома-интернаты, куда передавались собранные арбузы и картошка.

В 2019-м их визит в дом-интернат показали по белорусскому телевидению. Тогда они не только передали продукцию, „в том числе выращенную при непосредственном участии Александра Григорьевича“, но и пополнили мини-ферму интерната „десятью курочками голландских пород“.

Кроме этого, судя по кадрам Reuters , Светлана Коношенко умеет косить траву. В июле 2015-го, когда Лукашенко учил этому ремеслу Жерара Депардье, она была рядом — по левую руку от президента, с косой и, конечно же, вместе с Николаем.

В 2017-м Светлана вновь оказалась в его „косцовой“ компании.

Видео:

Год спустя, пишет Tribuna, Лукашенко отправился на места руководить сбором пшеницы. Одно из интервью ему пришлось прервать из проехавшего за спиной комбайна. Журналисты удивились, что охрана Лукашенко никак не среагировала на такой резкий „пассаж“. Позже выяснилось, что за рулем уборочной техники находилась Светлана Коношенко. Вместе с ней в кабине был комбайнер и Николай Лукашенко.



Кадр из видео СТВ

Жизнь и спорт

На этом снимке — визит Александра Лукашенко к его теще Елене Федоровне Желнерович. В гостях у нее побывала и Светлана Коношенко.



Светлана Коношенко стоит справа от Елены Федоровны и слегка приобнимает ее. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также личного врача Лукашенко часто видели вместе с ним на разных спортивных (и не только) мероприятиях.

В 2017 году ее заметили вместе с Лукашенко, который посещал рождественскую службу в Свято-Духовом соборе в Минске.

Летом 2017-го „Еврорадио“ публиковало фото, сделанное с трибун парада 3 июля. На нем — Светлана Коношенко, которая сопровождает на этом мероприятии Николая.



Фото: euroradio.fm

Во время вторых Европейских игр, которые в 2019 году проходили в Минске, Светлана Коношенко была замечена среди болельщиц соревнований по гребле на байдарках и каноэ.



Фото: president.gov.by

А 31 мая 2019-го она несла факел по центральной улице Александрии.



Фото: president.gov.by

В начале 2021 года Светлану Коношенко можно было увидеть в видео-интервью, которое Лукашенко давал журналистке Наиле Аскер-заде. Один из эпизодов снимался в доме политика. Там гостей встречал белый шпиц, которого Лукашенко просил забрать Свету. Позже в кадре появилась Светлана Коношенко.



Кадр из видео телеканала» Россия 1″