Еще один суд за БЧБ-флаг на балконе в Могилеве закончился штрафом

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за бело-красно-белый флаг на балконе оштрафовали активиста Товарищества белорусского языка Сергея Дымкова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Суд решил оштрафовать Дымкова на 20 базовых величин, или 580 рублей.



Фото: vk.com/sdymkov

По данным правозащитников, Сергея Дымкова задержали и поместили в изолятор 14 марта. В квартире провели обыск.

Сегодня, 15 марта, Дымкова судили. БЧБ-флаг на его балконе приравняли к насанкционированному пикету.

Мы уже не раз рассказывали о том, что в Беларуси не только штрафуют за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах, считая это пикетированием, но даже отправляют на «сутки» .