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Еще один суд за БЧБ-флаг на балконе в Могилеве закончился штрафом
15.03.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве за бело-красно-белый флаг на балконе оштрафовали активиста Товарищества белорусского языка Сергея Дымкова,
По данным правозащитников, Сергея Дымкова задержали и поместили в изолятор 14 марта. В квартире провели обыск.
Сегодня, 15 марта, Дымкова судили. БЧБ-флаг на его балконе приравняли к насанкционированному пикету.
Мы уже не раз рассказывали о том, что в Беларуси не только штрафуют за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах, считая это пикетированием, но даже
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До суда активист Товарищества белорусского языка забрали в изолятор.
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