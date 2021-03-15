ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один суд за БЧБ-флаг на балконе в Могилеве закончился штрафом

15.03.2021 17:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за бело-красно-белый флаг на балконе оштрафовали активиста Товарищества белорусского языка Сергея Дымкова, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Суд решил оштрафовать Дымкова на 20 базовых величин, или 580 рублей.


Фото: vk.com/sdymkov

По данным правозащитников, Сергея Дымкова задержали и поместили в изолятор 14 марта. В квартире провели обыск.

Сегодня, 15 марта, Дымкова судили. БЧБ-флаг на его балконе приравняли к насанкционированному пикету.

Мы уже не раз рассказывали о том, что в Беларуси не только штрафуют за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах, считая это пикетированием, но даже отправляют на «сутки».

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До суда активист Товарищества белорусского языка забрали в изолятор.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси вынесены очередные приговоры по "хороводному" делу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by