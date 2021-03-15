Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане. У него был COVID-19

Источник материала: Tut.by

Умер бывший посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович. У него был COVID-19. Эту информацию TUT.BY подтвердила Татьяна, дочь Геннадия Владимировича.



Геннадий Ахрамович. Фото: Азертадж (Азербайджанское Государственное Информационное Агентство)

Геннадий Ахрамович работал послом Беларуси в Баку в 2015—2020 годах. В конце 2020 года он вернулся в Беларусь. Вместо него послом назначили Андрея Равкова, бывшего государственного секретаря Совета безопасности.

Геннадий Ахрамович родился в Гомельской области, с отличием окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, служил на офицерских должностях в десантных войсках. Также окончил Московскую военно-дипломатическую академию и с 1995 года работал в системе Министерства иностранных дел Беларуси. Трудился в управлении стран СНГ при МИДе, был первым секретарем посольства Беларуси в Латвии, генеральным консулом в Даугавпилсе, послом по особым поручениям МИДа.

Татьяна, дочь Геннадия Владимирович, говорит, что ее папа был хорошим человеком и очень много сделал хорошего для страны.

— Для папы такие понятия как Родина, долг, работа, семья — всегда занимали очень важное место в жизни. Он очень переживал в последнее время за ситуацию в стране. Папа всегда очень много внимания уделял образованию, окончил дипломатическую академию в Германии, любил белорусский язык и литературу, спорт. Он человек — готовый помогать, готовый сделать очень многое для других.

Геннадий Ахрамович награжден орденом «За службу Родине».

По словам дочери, у Геннадия Владимировича был COVID-19, сначала он лечился дома, затем его госпитализировали, но поражение легких уже было около 75%, у него была высокая температура и затрудненное дыхание. Врачи сделали максимум того, что могли. 13 марта его подключили к ИВЛ, 14 марта вечером он умер. У него также были хронические заболевания. Геннадию Владимировичу было 56 лет.

В конце 2020 года Геннадий Владимирович болел COVID-19 в первый раз, тогда заболевание прошло в легкой форме.