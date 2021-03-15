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Проект Конституции вынесут на общественное обсуждение

15.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во главе Основного закона страны  наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Сегодня,  в День Конституции, начала работу Конституционная комиссия. Решение о ее формировании приняли на VI Всебелорусском народном собрании. С теми, кому предстоит работать над главным документом государства,  сегодня встретился Президент. За одним столом более трех десятков специалистов. Именно им предстоит проанализировать все поступившие идеи.  Изменения в Конституцию, акцентировал внимание Александр Лукашенко, вносят не потому, что документ себя исчерпал. С ним мы сформировались как суверенное мирное государство. Однако закон нужно актуализировать.

Работа над документом будет публичной и прозрачной 

Обобщить все предложения Конституционная комиссия должна не позднее августа - сентября. Далее проект вынесут на общественное обсуждение. Окончательный результат Основного закона страны представят на референдуме. Он запланирован на начало следующего года.

 
 
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Во главе Основного закона страны  наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Сегодня,  в День Конституции, начала работу Конституционная...
 
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