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Проект Конституции вынесут на общественное обсуждение
15.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо главе Основного закона страны наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Сегодня, в День Конституции,
Работа над документом будет публичной и прозрачнойОбобщить все предложения Конституционная комиссия должна не позднее августа - сентября. Далее проект вынесут на общественное обсуждение. Окончательный результат Основного закона страны представят на референдуме. Он запланирован на начало следующего года.
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Во главе Основного закона страны наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Сегодня, в День Конституции, начала работу Конституционная...
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