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Работа над документом будет публичной и прозрачной

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект Конституции вынесут на общественное обсуждение Во главе Основного закона страны наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Сегодня, в День Конституции, начала работу Конституционная...

Во главе Основного закона страны наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Сегодня, в День Конституции,. Решение о ее формировании приняли на VI Всебелорусском народном собрании. С теми, кому предстоит работать над главным документом государства, сегодня встретился Президент. За одним столом более трех десятков специалистов. Именно им предстоит проанализировать все поступившие идеи. Изменения в Конституцию, акцентировал внимание Александр Лукашенко, вносят не потому, что документ себя исчерпал. С ним мы сформировались как суверенное мирное государство. Однако закон нужно актуализировать.Обобщить все предложения Конституционная комиссия должна не позднее августа - сентября. Далее проект вынесут на общественное обсуждение. Окончательный результат Основного закона страны представят на референдуме. Он запланирован на начало следующего года.