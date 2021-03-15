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Вручение паспортов в Музее современной белорусской государственности

15.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Традиционно в День Конституции во всех регионах проходит Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!". Первый в жизни паспорт подросткам вручают представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели, ветераны. 

К акции "Мы - граждане Беларуси!" подключилась и знаковая историческая площадка

Торжественную  церемонию  вручения паспортов принял  конференц-зал Музея  современной белорусской государственности. Из рук главы Администрации Президента  документы, удостоверяющие гражданство, получили талантливые юные белорусы из разных регионов нашей страны -  более 20 представителей.  Символично, что столь важный момент в жизни каждого прошел  в стенах этого статусного здания. 

После вручения паспортов - экскурсия по залам музея

Экспозиция отражает  громкие победы и инновации нашей страны. Все то, что мы приобрели  с момента получения суверенитета.

 
 
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Традиционно в День Конституции во всех регионах проходит Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!". Первый в жизни паспорт подросткам вручают...
 
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