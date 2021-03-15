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Вручение паспортов в Музее современной белорусской государственности
15.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционно в День Конституции во всех регионах проходит Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!". Первый в жизни паспорт подросткам вручают представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели, ветераны.
К акции "Мы - граждане Беларуси!" подключилась и знаковая историческая площадкаТоржественную церемонию вручения паспортов принял конференц-зал Музея современной белорусской государственности. Из рук главы Администрации Президента документы, удостоверяющие гражданство, получили талантливые юные белорусы из разных регионов нашей страны - более 20 представителей. Символично, что столь важный момент в жизни каждого прошел в стенах этого статусного здания.
После вручения паспортов - экскурсия по залам музеяЭкспозиция отражает громкие победы и инновации нашей страны. Все то, что мы приобрели с момента получения суверенитета.
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Традиционно в День Конституции во всех регионах проходит Всебелорусская патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!". Первый в жизни паспорт подросткам вручают...
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