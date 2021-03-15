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Почему происходит социальное структурирование государства таким образом, что богатые еще больше богатеют, а бедные еще больше беднеют

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Кацман: Олигархи - главная проблема Украины "Главная проблема Украины - всевластие олигархов. Государство подконтрольно нескольким представителям крупного бизнеса, известным поименно. Ситуация не меняется...

"Главная проблема Украины - всевластие олигархов. Государство подконтрольно нескольким представителям крупного бизнеса, известным поименно. Ситуация не меняется десятилетиями, и потому странно ждать перемен к лучшему в целом - отмечают эксперты.События последних недель, отмечает Кацман, вряд ли представляют собой тотальную войну против олигархата: атака Зеленского на Медведчука - это, скорее, налицо перегруппировка сил, очередной этап перераспределения власти и собственности между представителями крупного бизнеса.