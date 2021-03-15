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В. Кацман: Олигархи - главная проблема Украины
15.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Главная проблема Украины - всевластие олигархов. Государство подконтрольно нескольким представителям крупного бизнеса, известным поименно. Ситуация не меняется десятилетиями, и потому странно ждать перемен к лучшему в целом - отмечают эксперты.
Владимир Кацман, политический эксперт Украина: "Если мы страдаем по поводу того, что экономика наша катится куда-то вниз и нет просвета в конце туннеля, и вместо света в конце туннеля мы видим локомотив, который несется к нам навстречу и грозится разнести в пух и в перья. Значит, все мы должны страдать, затянуть временно пояса, как-то поджать наши аппетиты. А что получается? Несколько фамилий в государстве, причем эти фамилии 20 лет не сходят с этого рейтинга Forbes, они все одинаковые.
Почему происходит социальное структурирование государства таким образом, что богатые еще больше богатеют, а бедные еще больше беднеют
Значит что-то неправильно в устройстве государства. Значит, эта борьба с олигархами и коррупционерами или с кем-нибудь борьба, неважно уже с кем. Она пустая, в воздух выходит, в свисток. В некие, так сказать, создание кучи новых структур, которые борются с коррупцией, с олигархами. И в этой борьбе они так надрываются, что все богатеют и богатеют эти олигархи. Ну как же так?"
События последних недель, отмечает Кацман, вряд ли представляют собой тотальную войну против олигархата: атака Зеленского на Медведчука - это, скорее, налицо перегруппировка сил, очередной этап перераспределения власти и собственности между представителями крупного бизнеса.
Мнение. В.Кацман:
В. Кацман: Я впечатлен тем, как Президент Беларуси реагировал на проблемы с ценами
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"Главная проблема Украины - всевластие олигархов. Государство подконтрольно нескольким представителям крупного бизнеса, известным поименно. Ситуация не меняется...
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