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Документ гражданской зрелости школьникам Минска вручил мэр столицы
15.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамые активные и талантливые школьники Минска свои первые паспорта получили на торжественной церемонии в столичной Ратуше. Из рук руководства города главный документ в жизни каждого гражданина получили 70 юношей и девушек в возрасте четырнадцати лет.
Вручение паспортов на торжественной церемонии - добрая традиция всебелорусской патриотической акции "Мы - граждане Беларуси".
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Самые активные и талантливые школьники Минска свои первые паспорта получили на торжественной церемонии в столичной Ратуше. Из рук руководства города главный...
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