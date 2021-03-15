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Вынесли приговор мультипликатору-«террористу» из Гольшан, который говорил, что троллил силовиков в интернете
15.03.2021 18:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони вынесли приговор 55-летнему художнику и мультипликатору Ивану Вербицкому. Мужчина
В чем обвиняли Вербицкого
14 октября 2020 года Вербицкий оставил несколько комментариев в Telegram-каналах Ошмян и Островца. В них он якобы призывал жечь Ошмянскую прокуратуру, машины и имущество островецких милиционеров. Позже следствие расценило это как подстрекательство к акту терроризма. Через неделю у Вербицкого дома провели обыск, нашли патроны и порох. Перед обыском Вербицкий разорвал постановление. Все это легло в основу обвинения.
Ивана Вербицкого обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса:
Вербицкий признал вину только по одной статье 377 УК: сказал, что действительно разорвал постановление на обыск.
Что рассказывал ранее в суде Вербицкий?
Вербицкий приехал из Подмосковья в Гольшаны в апреле 2020 года. В Гольшанах жил в доме отца, который умер пять лет назад. Дом достался в наследство ему и его сестре, однако они еще не делили собственность.
14 октября Вербицкий проснулся около 9 часов, открыл телеграм. В канале «Ошмяны» увидел сообщение про то, что разместили отфотошопленную фотографию флага, чтобы представители правоохранительных органов приехали на место, а там на самом деле ничего не было. Поэтому обвиняемый решил тоже «потроллить» силовиков. Он оставил в канале сообщение со словами «Завтра идем штурмовать местный КГБ», после дописал «Маленькими группами с «коктейлями Молотова». Ему ответили, что в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».
После Вербицкий перешел в канал «Островец для жизни», там сделал репост из телеграм-канала, который признан экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жен должны гореть».
Обвиняемый объяснил, что нужно понимать границу между действительностью и виртуальной жизнью. По его словам, дискуссия в телеграм-каналах была абсолютно шуточной и не имела связи с реальной жизнью. Вербицкий признался, что часто занимается «троллингом».
— В одном из телеграм-каналов, наверное это был канал «Лида для жизни», написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Еще писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200−300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили.
Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, а точного места для сбора маленькими группами нигде не указывал. Вербицкий не был знаком ни с кем лично из чатов «Ошмяны» и «Островец для жизни». Также он отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту, никаких действий для совершения преступления не принимал.
Что сказал обвиняемый в своем последнем слове?
В своем последнем слове Вербицкий зачитал отрывок из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», а также поблагодарил родных, волонтеров, адвокатов и журналистов за поддержку и освещение процесса. Он повторил, что признает себя виновным только в том, что разорвал постановление на обыск, попросил засчитать время, проведенное в СИЗО, это почти 5 месяцев, и освободить его в зале суда, по остальным статьям оправдать.
В итоге Вербицкого оправдали только по статье 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных веществ» и приговорили к 8 годам и одному месяцу лишения свободы с отбытием наказания в колонии усиленного режима.
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Вынесли приговор мультипликатору-«террористу» из Гольшан, который говорил, что троллил силовиков в интернете
В Сморгони вынесли приговор 55-летнему художнику и мультипликатору Ивану Вербицкому. Мужчина обвинялся по четырем уголовным статьям, в том числе и в терроризме....
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