Вынесли приговор мультипликатору-«террористу» из Гольшан, который говорил, что троллил силовиков в интернете

Источник материала: Tut.by

В Сморгони вынесли приговор 55-летнему художнику и мультипликатору Ивану Вербицкому. Мужчина обвинялся по четырем уголовным статьям, в том числе и в терроризме. Гособвинитель запросил для Вербицкого 9 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима. Приговорили мужчину к 8 годам и одному месяцу колонии усиленного режима, сообщает «Рэгіянальная газета».



Фото: rh.by

В чем обвиняли Вербицкого

14 октября 2020 года Вербицкий оставил несколько комментариев в Telegram-каналах Ошмян и Островца. В них он якобы призывал жечь Ошмянскую прокуратуру, машины и имущество островецких милиционеров. Позже следствие расценило это как подстрекательство к акту терроризма. Через неделю у Вербицкого дома провели обыск, нашли патроны и порох. Перед обыском Вербицкий разорвал постановление. Все это легло в основу обвинения.

Ивана Вербицкого обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса:

часть 5 статьи 16 «Соучастие в преступлении»;

часть 1 статьи 289 «Акт терроризма» — наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет;

часть 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных веществ» — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа;

часть 1 статьи 377 «Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков» — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Вербицкий признал вину только по одной статье 377 УК: сказал, что действительно разорвал постановление на обыск.

Что рассказывал ранее в суде Вербицкий?

Вербицкий приехал из Подмосковья в Гольшаны в апреле 2020 года. В Гольшанах жил в доме отца, который умер пять лет назад. Дом достался в наследство ему и его сестре, однако они еще не делили собственность.

14 октября Вербицкий проснулся около 9 часов, открыл телеграм. В канале «Ошмяны» увидел сообщение про то, что разместили отфотошопленную фотографию флага, чтобы представители правоохранительных органов приехали на место, а там на самом деле ничего не было. Поэтому обвиняемый решил тоже «потроллить» силовиков. Он оставил в канале сообщение со словами «Завтра идем штурмовать местный КГБ», после дописал «Маленькими группами с «коктейлями Молотова». Ему ответили, что в Ошмянах теперь нет КГБ, на этом месте находится прокуратура. Тогда Вербицкий ответил: «Будем жечь прокуратуру».

После Вербицкий перешел в канал «Островец для жизни», там сделал репост из телеграм-канала, который признан экстремистским, и дописал: «Все милицейские тачки и тачки их жен должны гореть».

Обвиняемый объяснил, что нужно понимать границу между действительностью и виртуальной жизнью. По его словам, дискуссия в телеграм-каналах была абсолютно шуточной и не имела связи с реальной жизнью. Вербицкий признался, что часто занимается «троллингом».

— В одном из телеграм-каналов, наверное это был канал «Лида для жизни», написал, что нужно сделать демонстрацию: выпустить коров, разрисованных в белые и красные цвета. Конечно, этого не произошло. Еще писал, что сделал подкоп из Гольшан к резиденции президента. Но устал, а осталось всего 200−300 метров докопать, поэтому призвал людей мне помочь. Вот в шуточной форме писал, но тогда дело не возбудили.

Обвиняемый не знал, где находится прокуратура в Ошмянах, а точного места для сбора маленькими группами нигде не указывал. Вербицкий не был знаком ни с кем лично из чатов «Ошмяны» и «Островец для жизни». Также он отрицает, что подстрекал людей к террористическому акту, никаких действий для совершения преступления не принимал.

Что сказал обвиняемый в своем последнем слове?

В своем последнем слове Вербицкий зачитал отрывок из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», а также поблагодарил родных, волонтеров, адвокатов и журналистов за поддержку и освещение процесса. Он повторил, что признает себя виновным только в том, что разорвал постановление на обыск, попросил засчитать время, проведенное в СИЗО, это почти 5 месяцев, и освободить его в зале суда, по остальным статьям оправдать.

В итоге Вербицкого оправдали только по статье 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных веществ» и приговорили к 8 годам и одному месяцу лишения свободы с отбытием наказания в колонии усиленного режима.