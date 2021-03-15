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В Минске пропали подростки: девочки ушли в воскресенье из приюта и до сих пор неизвестно, где они
15.03.2021 18:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают подростков. Девочки ушли вчера днем из социально-педагогического центра с приютом, и до сих пор неизвестно, где находятся,
15-летняя Виктория Шафаревич и 12-летняя Мария Соколовская живут в Минске.
В воскресенье, 14 марта, около 13.00, они ушли из социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района. До сих пор неизвестно, где они. Предполагают, что девочки могут находиться вместе.
Приметы Виктории: на вид 14−15 лет, рост 155−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русого цвета.
Была одета: черная объемная куртка, черная шапка, черные брюки, белые кроссовки.
Приметы Марии: на вид 12−13 лет, рост 160−170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, ниже плеч.
Была одета: пальто темного цвета, широкие темные брюки, лаковые ботинки бирюзового цвета, темно-синяя шапка.
Если вам известно, где находятся подростки, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска. Вот телефоны: 8 017 207-67-67, 8 029 302-75-16, 102.
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В Минске разыскивают подростков. Девочки ушли вчера днем из социально-педагогического центра с приютом, и до сих пор неизвестно, где находятся, пишет столичная...
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