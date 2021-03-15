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Снежный Армагеддон
15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Центральную Америку внезапно вернулась зима. Снежные бури обрушились на Вайоминг, Южную Дакоту и Колорадо. В последнем сугробы местами достигают 70 сантиметров. В местных аэропортах отменены несколько тысяч авиарейсов. Сотни машин оказались в снежной ловушке посреди автотрасс. Буря буквально замела дороги, передвигаться стало невозможно.
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В Центральную Америку внезапно вернулась зима. Снежные бури обрушились на Вайоминг, Южную Дакоту и Колорадо. В последнем сугробы местами достигают 70 сантиметров. В...
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