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В Центральную Америку внезапно вернулась зима. Снежные бури обрушились на Вайоминг, Южную Дакоту и Колорадо. В последнем сугробы местами достигают 70 сантиметров. В местных аэропортах отменены несколько тысяч авиарейсов. Сотни машин оказались в снежной ловушке посреди автотрасс. Буря буквально замела дороги, передвигаться стало невозможно.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снежный Армагеддон В Центральную Америку внезапно вернулась зима. Снежные бури обрушились на Вайоминг, Южную Дакоту и Колорадо. В последнем сугробы местами достигают 70 сантиметров. В...

Министерство транспорта Колорадо полностью закрыло некоторые дороги и шоссе. Теперь синоптики прогнозируют движение снежного шторма в сторону восточных штатов.