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Участников дворового чата в Бобруйске обвиняют в блокировке железнодорожных путей

15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Блокировка железнодорожных путей, поджог киоска, повреждение милицейского авто, а также сомнительное граффити на рекламном щите! Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бобруйска по ряду преступлений. Обвиняемые познакомились в дворовом чате и периодически встречались для обсуждения обстановки в стране. В период с 1 по 10 октября приятели перешли от слов к делу: в Бобруйске они красной краской разрисовали белые элементы остановки, а также подложили под колеса машины правоохранителя острые предметы. Еще одним преступлением стал поджог ларька.

Подозреваемым вменяют 7 статей Уголовного кодекса, среди которых - особо злостное хулиганство, порча имущества, а также участие в беспорядках. Согласно экспертизе, по своему психическому состоянию обвиняемые могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также в момент преступлений были трезвы. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Блокировка железнодорожных путей, поджог киоска, повреждение милицейского авто, а также сомнительное граффити на рекламном щите! Следственный комитет завершил...
 
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