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Блокировка железнодорожных путей, поджог киоска, повреждение милицейского авто, а также сомнительное граффити на рекламном щите! Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бобруйска по ряду преступлений. Обвиняемые познакомились в дворовом чате и периодически встречались для обсуждения обстановки в стране. В период с 1 по 10 октября приятели перешли от слов к делу: в Бобруйске они красной краской разрисовали белые элементы остановки, а также подложили под колеса машины правоохранителя острые предметы. Еще одним преступлением стал поджог ларька.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участников дворового чата в Бобруйске обвиняют в блокировке железнодорожных путей Блокировка железнодорожных путей, поджог киоска, повреждение милицейского авто, а также сомнительное граффити на рекламном щите! Следственный комитет завершил...

Подозреваемым вменяют 7 статей Уголовного кодекса, среди которых - особо злостное хулиганство, порча имущества, а также участие в беспорядках. Согласно экспертизе, по своему психическому состоянию обвиняемые могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также в момент преступлений были трезвы. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.