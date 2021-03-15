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Участников дворового чата в Бобруйске обвиняют в блокировке железнодорожных путей
15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Блокировка железнодорожных путей, поджог киоска, повреждение милицейского авто, а также сомнительное граффити на рекламном щите! Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бобруйска по ряду преступлений. Обвиняемые познакомились в дворовом чате и периодически встречались для обсуждения обстановки в стране. В период с 1 по 10 октября приятели перешли от слов к делу: в Бобруйске они красной краской разрисовали белые элементы остановки, а также подложили под колеса машины правоохранителя острые предметы. Еще одним преступлением стал поджог ларька.
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Блокировка железнодорожных путей, поджог киоска, повреждение милицейского авто, а также сомнительное граффити на рекламном щите! Следственный комитет завершил...
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