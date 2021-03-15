В Беларуси начали применять китайскую вакцину против коронавируса

Источник материала: БT

В Беларуси началась вакцинация китайской вакциной. Первым антиковидный укол на базе 39-й поликлиники получил 69-летний житель столицы.



Всего же в нашу страну, по договоренностям лидеров двух стран, на безвозмездной основе поставлено 100 тысяч доз лекарственного средства. Сегодня вся вакцина распределена по белорусским медучреждениям. Сам же препарат является инактивированной вакциной или, как ее еще называют, убитой. Лекарство состоит из бактериальных или вирусных микроорганизмов, не проявляющих патогенную активность. Как и большинство вакцин, препарат вводят в два этапа, после первого укола вторая доза будет введена через 3-4 недели.



Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: "Инактивированная вакцина, поэтому она является самой безопасной, и сейчас эта вакцина уже поставляется в 43 другие страны, а это больше 100 миллионов доз и по имеющимся данным до сих пор никаких серьезных побочных эффектов нет".

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: "Данная вакцина применяется и будет применяться в дальнейшем именно среди всех контингентов, которые мы и планировали. Сначала мы прививаем медработников, в том числе наших сотрудников аппарата Министерства здравоохранения, а затем, когда в апреле выйдем на более массовую вакцинацию, эта вакцина будет применяться без любых ограничений, кроме тех, которые имеют ограничения, собственно наши пациенты, имеющие аллергические реакции и какие-либо еще противопоказания, это вакцина имеет показания 16 плюс. Без возрастных ограничений".