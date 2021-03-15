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Более 70 человек погибли при разгоне протестов в Мьянме
15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Число погибших накануне во время протестов в Мьянме достигло 71! Большинство жертв приходится на город Янгон. Там военные устроили кровавую бойню, применяя боевые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
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Число погибших накануне во время протестов в Мьянме достигло 71! Большинство жертв приходится на город Янгон. Там военные устроили кровавую бойню, применяя боевые...
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