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Число погибших накануне во время протестов в Мьянме достигло 71! Большинство жертв приходится на город Янгон. Там военные устроили кровавую бойню, применяя боевые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 70 человек погибли при разгоне протестов в Мьянме Число погибших накануне во время протестов в Мьянме достигло 71! Большинство жертв приходится на город Янгон. Там военные устроили кровавую бойню, применяя боевые...

В Янгоне в густонаселенных районах принято решение ввести военное положение. В общей сложности жертвами репрессий против граждан страны стали уже более 160 человек. Протесты продолжаются, несмотря на агрессивные действия силовиков. Спецпосланник генсека ООН резко осудила кровопролитие и вновь призвала стороны к диалогу и соблюдению прав человека.