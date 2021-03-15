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Свой первый главный документ получили и молодые жители Кобрина

15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В торжественной и официальной обстановке первый замглавы Администрации Президента вручил паспорта 14-летним отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам конкурсов и олимпиад. Всего 19 человек. В подарок книга "Я - гражданин Беларуси". А для Евгения Корольчука это двойной праздник. 14 лет юноше исполнилось как раз сегодня.

Евгений Корольчук, учащийся гимназии № 5 г. Кобрина: "Я участвовал во многих олипиадах по разным предметам, но по предмету ОБЖ я вышел на областную, и в районной олимпиаде я занял первое место. Мне сегодня исполнилось 14 лет. В этот день мне выдают документ. Это очень важно для меня как для человека и как для гражданина этой великой страны".

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Для меня День Конституции - это не простое слово. Конституция - это неизменный атрибут любого демократического государства. Я как юрист по образованиию понимаю всю сложность правовых взаимоотношений в стране. И если они не основаны на Конституции, если не соблюдаются право, то такое государство обрчено. К счастью для нас у нас есть мощная Конституция, которая является отображением менталитета нашего белорусского народа, зеркалом государства, правовой системы. Главная ценность государства, правовой системы - это человек".

Прием граждан. Вопросы взяты на контроль


Также в Кобрине сегодня прошел выездной прием граждан. Все вопросы на контроле.

 
 
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В торжественной и официальной обстановке первый замглавы Администрации Президента вручил паспорта 14-летним отличникам учебы, участникам научно-практических...
 
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