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Паспорта получили лучшие школьники Первомайского района столицы

15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественная церемония прошла сегодня для почти двух десятков школьников Первомайского района столицы. Паспорта юным гражданам Беларуси вручили депутаты Палаты представителей и руководство администрации района. Почетные гости отметили учеников за их успехи в учебе, спорте и за активное участие в патриотических проектах. 
Стал особенным этот день и для младших школьников - сегодня их торжественно приняли в пионеры.

 
 
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Торжественная церемония прошла сегодня для почти двух десятков школьников Первомайского района столицы. Паспорта юным гражданам Беларуси вручили депутаты...
 
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