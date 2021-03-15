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Паспорта получили лучшие школьники Первомайского района столицы
15.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТоржественная церемония прошла сегодня для почти двух десятков школьников Первомайского района столицы. Паспорта юным гражданам Беларуси вручили депутаты Палаты представителей и руководство администрации района. Почетные гости отметили учеников за их успехи в учебе, спорте и за активное участие в патриотических проектах.
Стал особенным этот день и для младших школьников - сегодня их торжественно приняли в пионеры.
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Торжественная церемония прошла сегодня для почти двух десятков школьников Первомайского района столицы. Паспорта юным гражданам Беларуси вручили депутаты...
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