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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Паспорта получили лучшие школьники Первомайского района столицы Торжественная церемония прошла сегодня для почти двух десятков школьников Первомайского района столицы. Паспорта юным гражданам Беларуси вручили депутаты...

Торжественная церемония прошла сегодня для почти двух десятков школьников Первомайского района столицы. Паспорта юным гражданам Беларуси вручили депутаты Палаты представителей и руководство администрации района. Почетные гости отметили учеников за их успехи в учебе, спорте и за активное участие в патриотических проектах.Стал особенным этот день и для младших школьников - сегодня их торжественно приняли в пионеры.