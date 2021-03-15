Санврач и Мингорисполком высказались о нарушениях масочного режима. Спросили, почему мэр без маски

Источник материала: Tut.by

Санитарные врачи снова рассказали, как выявляют нарушения масочного режима, а мэр Минска высказался, что к руководителям предприятий, где не выполняются противоэпидемические мероприятия, нужно «применять серьезные меры административного воздействия», пишет телеграм-канал «Минск.Официально». Спросили, почему сам руководитель Мингорисполкома на многих фото без маски.

Как вообще в Минске с масочным режимом?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Напомним, с 12 ноября 2020-го в Минске действует обязательный масочный режим. Носить маску нужно внутри объектов вроде торговых центов, учреждений, общественного транспорта, на улице это делать не обязательно. Горожан без маски не штрафуют, а вот руководителей предприятий, где не соблюдаются противоэпидемические мероприятия, наказывают. Мингорисполком опубликовал информацию о последних рейдах.

«Распространение COVID-19 находится в фазе стабилизации после устойчивого спада, наблюдавшегося в январе и феврале. Однако в местах массового пребывания людей наблюдается некоторое снижение соблюдения необходимых мер профилактики», — сообщают городские власти со ссылкой на главного санитарного врача столицы Светлану Ермак.

За прошлую неделю санитарные врачи обследовали 453 объекта, нарушения выявили на 14%. В основном они касались масочного режима: сотрудники неправильно носили маски, или у них не было средств индивидуальной защиты. Не все субъекты хозяйствования добросовестно выполняют требования по дезобработке помещений и контактных поверхностей, отмечает Мингорисполком.

По итогам проверки к административной ответственности привлекли пятерых руководителей предприятий-перевозчиков, 21 руководителя в сфере торговли, 12 — в общепите.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев считает, что ситуацию с распространением инфекций в Минске необходимо держать на постоянном контроле, а к руководителям предприятий, где не выполняются необходимые противоэпидемические мероприятия, применять серьезные меры административного воздействия.

А что сам мэр?

Мы обратили внимание, что на многих фото сам руководитель Мингорисполкома на официальных мероприятиях — не в маске. Спросили, почему так, а еще о том, распространяются ли санитарные требования на городских чиновников.



15 марта 2021-го. Владимир Кухарев (в центре) в Ратуше во время мероприятия, на котором юным минчанам торжественно вручали паспорта. Фото: телеграм-канал «Минск.Официально»

— На каждое мероприятие глава города надевает маску, — ответили TUT.BY в пресс-службе Мингорисполкома. — Да, на официальных фото он иногда запечатлен без маски, потому что в этот момент находится либо на сцене, либо отвечает на вопросы людей. Санитарные требования распространяются на всех чиновников Минского горисполкома. На входе в учреждение сотрудникам измеряют температуру, в местах общего пользования установлены дезинфекторы. Масочный режим обязателен на территории всего здания.

Также в пресс-службе обратили внимание, что Владимир Кухарев появляется на снимках и в маске. Это правда, такие фото тоже есть.

Добавим, что без маски на официальных мероприятиях, в закрытых помещениях, появляются белорусские чиновники самого разного уровня.



Ноябрь 2020-го. Столичный мэр Владимир Кухарев обсуждает актуальные вопросы молодежной политики. Фото: телеграм-канал «Минск.Официально»