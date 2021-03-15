Дела на задержанных на Мирошниченко минчанок суд отправил на доработку. Утром истекают трое суток, как их задержали

Источник материала: Tut.by

Дела пятерых задержанных в субботу на улице Мирошниченко минчанок отправлены на доработку. Об этом сообщают правозащитники.





Как пишет телеграм-канал «Вясна назірае», сегодня суд Советского района без рассмотрения отправил их дела на доработку. Правозащитники указывают, что во вторник рано утром истекают трое суток, как Виктория Зуборева, Татьяна Кирпичева, Кристина Малаховская и Татьяна Островская находятся под стражей.

Минчанок, напомним, задержали утром 13 марта. Как заявили в ГУВД Мингорисполкома, по имеющейся у милиции информации, на улице Мирошниченко якобы была запланирована акция, участники которой должны были развешивать «листовки политического характера».

Милиция также разместила видео , на котором одна из минчанок говорит, что она не понимает, за что их задержали, — ничего плохого они не делали. Женщина также отказалась свидетельствовать против себя.