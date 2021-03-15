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Дела на задержанных на Мирошниченко минчанок суд отправил на доработку. Утром истекают трое суток, как их задержали
15.03.2021 21:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дела пятерых задержанных в субботу на улице Мирошниченко минчанок отправлены на доработку. Об этом сообщают правозащитники.
Как
Минчанок, напомним, задержали утром 13 марта. Как заявили в ГУВД Мингорисполкома, по имеющейся у милиции информации, на улице Мирошниченко якобы была запланирована акция, участники которой должны были развешивать «листовки политического характера».
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Дела на задержанных на Мирошниченко минчанок суд отправил на доработку. Утром истекают трое суток, как их задержали
Минчанок, напомним, задержали утром 13 марта. Как заявили в ГУВД Мингорисполкома, по имеющейся у милиции информации, на улице Мирошниченко якобы была запланирована...
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