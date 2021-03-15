Источник материала: БT

Фейки и информационные вбросы - как раз один из методов грязной политики и нечистых на руку СМИ. К сожалению, в последние месяцы мы сталкиваемся с этим слишком часто, а потому и ввели рубрику "Антифейк". Проверяем факты, фото и видео и рассказываем об этом в эфире.



Россияне озаботились курьезными кадрами падениями на "Минской лыжне". "Московский комсомолец" разродился статьей с удивительными выводами - оказывается, люди специально падали, чтобы белорусский Президент выиграл на лыжне.



Ничего, что к этому моменту команда Президента давно финишировала, и даже прошла церемония награждения победителей первой гонки. Ну давайте разберемся с этим фейком.

Российские журналисты даже не потрудились посмотреть на официальную программу спортивного праздника. А если бы они это сделали, то увидели бы, что гонка с участием Главы государства началась в 11 часов утра. Она была первой в этом соревновательном дне.



Вот и итоговый протокол. Команда Президента в составе Светланы Коношенко, Людмилы Калинчик, Николая Лукашенко и Александра Лукашенко финишировала за 34 с небольшим минуты, опередив всех остальных участников гонки.

Любительские команды стартовали после полудня. К этому моменту Александр Лукашенко успел пообщаться и с болельщиками, и с представителями белорусской прессы. Как раз в этот момент гонка любительских команд завершалась.

Широко разошедшееся видео с падающим лыжником возле Лукашенко было записано после победы команды Главы государства

Элементарная проверка фактов: Президент финишировал в первой гонке дня с бипом с синей полосой. После церемонии награждения и подхода к прессе - а было немало вопросов - уже в тренировочном костюме и с медалью на груди отправился к ближе к раздевалкам, где и повстречался с незадачливым биатлонистом в красном костюме. Заметьте, у этого человека бип с желтой полосой - он стартовал за команду любителей хоккея во второй эстафете. Как нам удалось выяснить, мужчина сам по профессии хоккеист, и достаточно известный, на лыжи встал в третий раз в жизни. Попал в заявку в последний момент - попросили заполнить вдруг образовавшуюся вакансию. Да, новичкам не всегда просто, не всем лыжи даются легко, все это понимают, как и Президент, который после участия в гонке оставался на трассе, приободрял и поддерживал тех, кто боролся за победу, несмотря ни на что. Обратите внимание - и здесь тоже награда на груди подтверждает, что выступление президентской команды давно завершилось.

О том, что широко разошедшееся видео с несколько раз упавшим лыжником записано после победы команды Главы государства РИА "Новости", подтвердила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, назвав все домыслы об игре в поддавки фейком!



Комментарий пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт



Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: "Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у Президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно. Что считать абсурдом? Если журналисты пишут про поддавки на финише, а у Президента на этих самых кадрах на груди уже висит медаль. Странно, но элементарная логика не подсказала авторам статьи, что к тому моменту Александр Лукашенко уже давно выступил, его команда победила, церемония награждения прошла, и даже с прессой Глава государства успел пообщаться".

Широко разошедшееся видео с падающим лыжником возле Лукашенко было записано после победы команды Главы государства



"Дабы восстановить картину, авторы вполне могли бы, к примеру, найти и сверить графики забегов, их составы, в том числе состав команды Президента. Но этого, конечно же, никто не сделал, и получился очередной грубый фейк", - подчеркнула Эйсмонт. По ее словам, при необходимости всем любителям делать подробные разборы спортивных соревнований с участием Президента Беларуси пресс-служба эти графики может передать.



