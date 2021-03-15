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62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флага
15.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О том, что социальных предпосылок для протестных движений в Беларуси нет, а активность недовольных в большей степени искусственно раздута отдельными СМИ и телеграм-каналами, говорят и результаты масштабного опроса, проведенного центром ЭкооМ перед Всебелорусским народным собранием. Простой пример.
На вопрос, как вы относитесь к публичному использованию БЧБ-флага, отрицательно ответили 62 % опрошенных. Цифры говорят сами за себя. Хотя некоторые блогеры и деструктивные телеграм-каналы и дальше пытаются искусственно раздуть значимость БЧБ-флага, выдавая экстремистский флаг, запятнанный кровью белорусов, за историко-культурную ценность.
Данные опроса: 62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флага
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