ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флага

15.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О том, что социальных предпосылок для протестных движений в Беларуси нет, а активность недовольных в большей степени искусственно раздута отдельными СМИ и телеграм-каналами, говорят и результаты масштабного опроса, проведенного центром ЭкооМ перед Всебелорусским народным собранием. Простой пример.

На вопрос, как вы относитесь к публичному использованию БЧБ-флага, отрицательно ответили 62 % опрошенных. Цифры говорят сами за себя. Хотя некоторые блогеры и деструктивные телеграм-каналы и дальше пытаются искусственно раздуть значимость БЧБ-флага, выдавая экстремистский флаг, запятнанный кровью белорусов, за историко-культурную ценность.

Данные опроса: 62,1 % белорусов не одобрили публичное использование бело-красно-белого флага

С приходом весны у блогеров сомнительных телеграм-каналов появились новые идеи для фейков. Например, что власти якобы одумались и решили не признавать преступным бело-красно-белый флаг, а якобы как раз наоборот.

Но уже очевидно, что белорусы хорошо помнят историю этой символики и то, как этот флаг висел рядом со свастикой фашисткой Германии тоже. И раскачать белорусов столь глупыми вбросами уже вряд ли получится. О том, как безуспешно пытаются спровоцировать народные волнения, рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская в проекте "Успеть до полуночи". Смотрите завтра после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что социальных предпосылок для протестных движений в Беларуси нет, а активность недовольных в большей степени искусственно раздута отдельными СМИ и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" объединила 3,5 тысячи юношей и девушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by