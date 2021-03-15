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Проект "Диспозиция"
15.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне белорусские военные отправились на учения в Россию - в Ульяновскую и Нижегородскую области. Практически одновременно совместная тренировка подразделений армий двух стран пройдет и в нашей стране. А пока союзники перенимают опыт, в медиапространстве не утихает дискуссия о военных базах в Беларуси. Глубину контексту придают те самые блогеры. Иные из них точно знают, что задумали "коварные" военные. Зерна от плевел, а вернее факты от фейков отделил автор проекта "Диспозиция" (видео).
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Накануне белорусские военные отправились на учения в Россию - в Ульяновскую и Нижегородскую области. Практически одновременно совместная тренировка...
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