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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Диспозиция" Накануне белорусские военные отправились на учения в Россию - в Ульяновскую и Нижегородскую области. Практически одновременно совместная тренировка...

Накануне белорусские военные отправились на учения в Россию - в Ульяновскую и Нижегородскую области. Практически одновременно совместная тренировка подразделений армий двух стран пройдет и в нашей стране. А пока союзники перенимают опыт, в медиапространстве не утихает дискуссия о военных базах в Беларуси. Глубину контексту придают те самые блогеры. Иные из них точно знают, что задумали "коварные" военные. Зерна от плевел, а вернее факты от фейков отделил автор проекта "Диспозиция" (видео).