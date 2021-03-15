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В День Конституции лучшим представителям молодежи, имеющим особые заслуги в учебе, спорте, общественной деятельности, торжественно вручили паспорта. Главный документ взрослой жизни традиционно получили школьники, которым исполнилось 14 лет. Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" в этом году проходит уже в 17-й раз и объединила почти 3,5 тысячи юношей и девушек.



Торжественные церемонии вручения главного документа состоялись в Совете Республики, Конституционном суде и в Музее современной белорусской государственности.



Эмоции ответственного дня собрала Юлия Хмель.



Ученик Смольянской средней школы Владислав Кучинский мечтает прославить родной регион. Парень успешно идет к цели - учится на отлично, любит спорт, а также участвует в творческих проектах. А сегодня стал еще на одну ступеньку взрослее. Получить свой первый паспорт - это не просто получить новый документ, это новые обязанности и ответственность перед другими.



Юных жителей Оршанского района пригласили в Ледовую арену. Главный документ гражданина страны в торжественной обстановке они получили от депутатов и делегатов VI Всебелорусского народного собрания. Всего в Витебской области в День Конституции свой главный документ получили более 300 человек.



Главный документ гражданина - в главной библиотеке страны. Именно в здании, где хранятся знания выдающихся белорусских ученых и писателей паспорта получали юноши и девушки центрального региона. Каждый из рук губернатора получил еще и по экземпляру Конституции. Приятным бонусом стала и экскурсия по Национальной библиотеке.

Вручение паспортов в Музее современной белорусской государственности

К акции "Мы - граждане Беларуси!" подключилась и знаковая историческая площадка. Торжественную церемонию вручения паспортов принял конференц-зал Музея современной белорусской государственности. Из рук главы Администрации Президента документы, удостоверяющие гражданство, получили талантливые юные белорусы из разных регионов нашей страны. Символично, столь важный момент в жизни каждого прошел в стенах этого статусного здания. Экспозиция музея отражает громкие победы и инновации нашей страны. Все то, что мы приобрели с момента получения суверенитета.



Первый паспорт - в День Конституции

Рисует, занимается борьбой, плавает, а еще победитель республиканских конкурсов. Денис Мироновский - учащийся средней школы номер 4 города Ивацевичи - в своем деле номер один. Но сегодня, пожалуй, не менее ответственный для парня день. В руках главный документ уже взрослой жизни. Денис признается: новость о том, что паспорт гражданина Беларуси получит 15 марта, в День Конституции, была неожиданной, но приятной.



Увидеть и понять, как и где принимаются законопроекты, а порой и судьбоносные решения для нашей страны было не менее волнительным для школьников. Свой главный документ лучшие из лучших получили в стенах Совета Республики. Путевку во взрослую жизнь молодым людям вручила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Кроме официальной церемонии, душевный разговор со школьниками и, конечно, возможность лично побывать в кабинете спикера Совета Республики.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это такие же ребята, как когда-то были и мы, которые учатся, которые занимаются танцами, пением, спортом. И конечно, все то, что их сегодня интересовало, когда-то интересовало и нас - как будет жить страна. Сегодня очень интересные вопросы у ребят были, и я в очередной раз поняла: чем больше у нас будет таких встреч с молодежью, тем более эффективна будет и наша работа в том числе. Ведь мы работаем над тем, чем наша страна будет жить завтра. Это законопроекты. И вот сегодня пообщалась с ребятами. Конечно, мне было приятно услышать, что у них такие достаточно в 8 классе взрослые вопросы, вопросы которые волнуют их, и политика и развитие нашей страны".



Например, для Евгения Корольчука это двойной праздник. 14 лет юноше исполнилось как раз сегодня. Эстафету акции "Мы - граждане Беларуси!" подхватил и Кобрин. В торжественной и официальной обстановке первый заместитель главы Администрации Президента вручил паспорта 14-летним отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам конкурсов и олимпиад. Всего 19 человек. В подарок книга "Я - гражданин Беларуси".



Евгений Корольчук, учащийся гимназии № 5 г. Кобрина: "Я участвовал во многих олимпиадах по разным предметам, но по предмету ОБЖ я вышел на областную, и в районной олимпиаде я занял первое место, Мне сегодня исполнилось 14 лет, в этот день мне выдают документ. Это очень важно для меня как для человека и как для гражданина страны".



Основной закон нашей страны был принят 27 лет назад. Сегодня это мирная, сильная и независимая современная Беларусь. С героической историей и духовным наследием. В Конституции 9 разделов и почти 150 статей. За это время она дважды менялась, но суть осталась прежней. Кстати, впервые праздничным 15 марта стало в 1998 году.



Паспорта в зале Конституционного суда, который и призван охранять Основной закон страны, сегодня получили более двух десятков юных белорусов. Это победители олимпиад, спортивных соревнований, юные артисты, волонтеры.



Патриотическая акция "Мы - граждане Беларуси!"



По сути, идея приглашать юных белорусов в столицу и в особой обстановке вручать столь важный документ принадлежит Белорусскому союзу молодежи. В этом году акции "Мы - граждане Беларуси!" 17 лет. За это время главный документ получили несколько десятков тысяч юных белорусов. Только в этому году эстафета объединила почти три с половиной тысячи юношей и девушек. И для многих этот день — точка отсчета новых планов и большой ответственности.

