Д. Лиознов: Беларусь будет иметь прямой доступ к вакцине

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Беларусь выпустила пробные партии совместного с Россией препарата, предназначенного для всесторонних испытаний. На очереди массовый выпуск лекарства на оснащенном по последнему слову техники минском предприятии "Белмедпрепараты".



По мнению исполняющего обязанности директора НИИ гриппа в России Дмитрия Лиозного, именно многолетний опыт и высокие технологии позволяют белорусам иметь прямой доступ к вакцине, а не зависеть от внешних поставок.



Дмитрий Лиознов, и. о. директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева (Россия): "По поводу производства вакцины… Это хорошо, потому что сегодня стоит вопрос масштабирования производства. Один центр Гамалеи не может произвести достаточно, поэтому мы видим, что сегодня на разных площадках нашей страны начинают производства вакцин, идут переговоры по запуску производства в других странах. И в этом смысле Беларусь, которая имеет опыт производства вакцин, имеет свою площадку и по крайней мере будет иметь возможность не ждать вакцинные препараты, а готовить их у себя и иметь фактически прямой доступ к препарату для защиты населения.

Это хорошо, поддерживаю, потому что это важный момент сегодня - масштабирование производства и получение достаточного количества доз".