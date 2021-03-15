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Суд по делу о массовых беспорядках в Бресте
15.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Бресте огласили вердикт еще восьми участникам массовых беспорядков. Двоим суд назначил от полутора лет до года восьми месяцев заключения. Еще 4 человек приговорены к ограничению свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком от полутора до двух лет. На тот же период остальным двоим мужчинам назначена домашняя "химия".
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Сегодня в Бресте огласили вердикт еще восьми участникам массовых беспорядков. Двоим суд назначил от полутора лет до года восьми месяцев заключения. Еще 4 человек...
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