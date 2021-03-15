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Европа может перейти на четырехдневную рабочую неделю

16.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Европа в ближайшей перспективе может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а первыми на такой формат работы перейдут испанцы, пишет The Guardian.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Инициатива принадлежит партии левоцентристов Mas Pais. Идею поддержало правительство Испании. Как сообщает издание, пока речь идет о пилотном проекте. В эксперименте на первом этапе смогут принять участие все желающие.

Если все получится, то на 32-часовую рабочую неделю будут переходить в добровольном порядке по всей стране. Работники в зарплате не потеряют, а финансовые затраты предприятиям компенсируют из бюджета страны.

Так в первый год компенсация будет в полном объеме недополученной выручки, во второй – выплатят из бюджета половину средств, в третий – треть. Предварительно, поучаствовать в проекте вызвалось около двух сотен предприятий.

Поводом для инициативы Mas Pais стал тот факт, что испанцы по статистике тратят на работу больше времени, чем в среднем по Европе. При этом качество – производительность труда – у испанцев низкая.

Многие эксперты полагают, если пример удастся, то опыту Испании могут последовать и другие европейские страны, тем боле что предложения о четырехдневке в ЕС звучат все чаще.

"Четырехдневка" в России?

Идею четырехдневной рабочей недели часто обсуждают и в России. В последний раз эта тема звучала от уполномоченной по правам человека по Москве Татьяной Потяевой. Она заявила о том, что для женщин нужно ввести укороченную неделю. По словам омбудсмена, женщина часто совмещает работу и заботы в семье, а это нагрузка.

Одним из первых о введении в России четырехдневной рабочей недели заговорил Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал летом 2019 года в бытность премьер-министром страны. Медведев отмечал, что повсеместный технологический прогресс рано или поздно приведет к сокращению рабочих мест и рабочего времени. Правда, за полтора года премьерства идею Медведева так и не оформили на законодательном уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми в эксперименте поучаствуют испанские предприятия, и если все сложится – опыт могут перенять и другие страны ЕС.
 
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