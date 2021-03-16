Гродненский музыкант, который объявил сухую голодовку, и брестчанка признаны политзаключенными

Источник материала: Tut.by

Музыкант из Гродно Игорь Банцер и жительница Бреста Юлия Бодак признаны политическими заключенными. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Рок-музыкант и общественный активист Игорь Банцер был задержан 20 октября Гродно за проведение перформанса в виде танца без штанов перед машиной милиции.



Фото: TUT.BY

По версии обвинения, Банцер, «умышленно выражая неуважение к представителям власти, явно пренебрегая общеморальными нормами с особым цинизмом»,

обнажил свои половые органы и демонстрировал их милиционерам, которые находились в служебном автомобиле, а также неустановленным лицам.

При этом, как заявил сам обвиняемый, настоящими мотивами и целями этого поступка было выражение протеста в форме перформанса, сопровождавшегося частичным публичным обнажением (танцем в стрингах на теле) перед машиной с сотрудницами милиции.

— Надо отметить, что такая форма протеста, как публичное полное или частичное обнажение тела, является одной из распространенных форм протеста и выражения своего мнения. Несмотря на дерзкий характер такого рода акции, она носит мирный характер и с учетом обстоятельств, адресата, места и времени совершения действий не преследует низменные мотивы, не преследует цель посягательства на охраняемые свободы других граждан. По нашему мнению, эти обстоятельства должны были быть учтены органами следствия при правовой квалификации действий Игоря Банцера, — указывают правозащитники.

Суд над Банцером начался 3 марта. Музыкант заявил, что объявляет сухую голодовку.

Брестчанку Юлию Бодак задержали 18 февраля. Ее также обвинили в хулиганстве. Сейчас девушка находится под домашним арестом.



Фото с сайта spring96.org

Согласно предъявленному обвинению, Бодак вместе с другими гражданами 23 ноября изготовила чучело, «представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь, присоединив к нему два листа бумаги, на которых неустановленное лицо совершило надпись „украл голоса“ и „осудил невиновных“, вывесило чучело на дереве на участке местности по Варшавскому шоссе, тем самым выставив чучело на обозрение неопределенному кругу лиц».

— Суть действий — содержание надписей, а также вид чучела, по нашему мнению, свидетельствуют об их протестном содержании. Очевидно, что целью данного поступка было выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период. Таким образом, эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство, — отмечают правозащитники.

Они указывают, что «данная форма высказывания мнения подпадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями» и требуют немедленно освободить из-под стражи Банцера и Бодак и прекратить их уголовное преследование. А также освободить всех политзаключенных и прекратить политические репрессии в стране.