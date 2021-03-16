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В Чижовке рыбак провалился под лед на Свислочи

16.03.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник рыбак провалился пол лед на реке Свислочь. После спасения его госпитализировали с общим переохлаждением, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о том, что в районе улицы Корзюки в Чижовке на реке Свислочь под лед провалился мужчина, поступило 15 марта, в 14.15.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, в 20 метрах от берега находился человек. Выяснилось, что в момент происшествия он рыбачил. Два спасателя в гидрокостюмах подплыли к тонущему мужчине и удерживали его на плаву, пока к тонущему человеку транспортировали спасательную доску.

В 14.30 мужчину доставили на берег и передали медикам. После осмотра работниками скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением.

 
 
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Два спасателя в гидрокостюмах подплыли к тонущему мужчине и удерживали его на плаву, пока к тонущему человеку транспортировали спасательную доску.
 
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