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В Чижовке рыбак провалился под лед на Свислочи
16.03.2021 06:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник рыбак провалился пол лед на реке Свислочь. После спасения его госпитализировали с общим переохлаждением,
Сообщение о том, что в районе улицы Корзюки в Чижовке на реке Свислочь под лед провалился мужчина, поступило 15 марта, в 14.15.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, в 20 метрах от берега находился человек. Выяснилось, что в момент происшествия он рыбачил. Два спасателя в гидрокостюмах подплыли к тонущему мужчине и удерживали его на плаву, пока к тонущему человеку транспортировали спасательную доску.
В 14.30 мужчину доставили на берег и передали медикам. После осмотра работниками скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением.
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Два спасателя в гидрокостюмах подплыли к тонущему мужчине и удерживали его на плаву, пока к тонущему человеку транспортировали спасательную доску.
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