Спустя 30 лет брестчанину вернули украденную медаль отца «За отвагу»

Источник материала: Tut.by

Брестчанину Николаю Карпиевичу вернули украденную 30 лет назад медаль «За отвагу» отца-красноармейца. Награду случайно нашел водолаз в реке Лесная у деревни Шумаки Каменецкого района, пишет областная газета «Заря» .



Сын ветерана с наградой отца. Фото: Заря

Медаль «За отвагу» уроженец деревни Городище Каменецкого района гвардии красноармеец Петр Карпиевич получил в 1945-м за бои в Венгрии. После демобилизации Петр Борисович вернулся на родину, работал полеводом, растил четверых детей. Там же в конце 1980-х и умер. А потом в опустевший дом ветерана ночью вошли неизвестные и выкрали и солдатские награды.

30 лет спустя, в мае 2020 года, брестскому водолазу Александру Агапову позвонили с просьбой помочь в розыске обручального кольца, утерянного в реке Лесная у деревни Шумаки. В эту поисковую экспедицию вместе с Александром поехали и его друзья Николай и Андрей Гурман.

— Кольцо мы не сразу, но нашли, — говорит Александр. — И тут же рядом услышали еще один сигнал металлодетектора. Подняли небольшой в наростах окиси комочек металла. Андрей, едва взглянув, разглядел в нем медаль.

Мастера из брестской ювелирной мастерской «Твой ювелир» очистили и отреставрировали медаль. Номер награды оказался читаемым, и тогда поисковики обратились за помощью в военный комиссариат города Бреста и Брестского района, капитан Вадим Григорчук сделал запрос в архив Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске. Ответ пришел через полгода.

Оказалось, что сын ветерана войны Николай Петрович и его супруга Вера Владимировна проживают в Бресте. По традиции брестских поисковиков передачу награды они решили провести в стенах Брестской крепости.

— Эта медаль — память о родителях, которую я передам вместе с верой в добро и справедливость своему подрастающему внуку, — говорит Николай Петрович Карпиевич.