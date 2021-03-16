ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спустя 30 лет брестчанину вернули украденную медаль отца «За отвагу»

16.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Брестчанину Николаю Карпиевичу вернули украденную 30 лет назад медаль «За отвагу» отца-красноармейца. Награду случайно нашел водолаз в реке Лесная у деревни Шумаки Каменецкого района, пишет областная газета «Заря».


Сын ветерана с наградой отца. Фото: Заря

Медаль «За отвагу» уроженец деревни Городище Каменецкого района гвардии красноармеец Петр Карпиевич получил в 1945-м за бои в Венгрии. После демобилизации Петр Борисович вернулся на родину, работал полеводом, растил четверых детей. Там же в конце 1980-х и умер. А потом в опустевший дом ветерана ночью вошли неизвестные и выкрали и солдатские награды.

30 лет спустя, в мае 2020 года, брестскому водолазу Александру Агапову позвонили с просьбой помочь в розыске обручального кольца, утерянного в реке Лесная у деревни Шумаки. В эту поисковую экспедицию вместе с Александром поехали и его друзья Николай и Андрей Гурман.

— Кольцо мы не сразу, но нашли, — говорит Александр. — И тут же рядом услышали еще один сигнал металлодетектора. Подняли небольшой в наростах окиси комочек металла. Андрей, едва взглянув, разглядел в нем медаль.

Мастера из брестской ювелирной мастерской «Твой ювелир» очистили и отреставрировали медаль. Номер награды оказался читаемым, и тогда поисковики обратились за помощью в военный комиссариат города Бреста и Брестского района, капитан Вадим Григорчук сделал запрос в архив Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске. Ответ пришел через полгода.

Оказалось, что сын ветерана войны Николай Петрович и его супруга Вера Владимировна проживают в Бресте. По традиции брестских поисковиков передачу награды они решили провести в стенах Брестской крепости.

— Эта медаль — память о родителях, которую я передам вместе с верой в добро и справедливость своему подрастающему внуку, — говорит Николай Петрович Карпиевич.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Награду случайно нашел водолаз в реке Лесная у деревни Шумаки.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Чижовке рыбак провалился под лед на Свислочи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by