«Работы лишиться можно»: Эйсмонт прокомментировала падение лыжника возле Лукашенко

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла намеренное падение лыжника во время соревнований «Минская лыжня». Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 13 марта, состоялось спортивное мероприятие «Минская лыжня-2021» в Раубичах, где приняли участие команды администрации президента, аппарата совета министров, управления делами президента, Национального собрания, комитета госконтроля, облисполкомов.

Победу в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 километра одержала команда Александра Лукашенко, в которую входил и его младший сын Николай. Второе и третье места заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.

Телеграм-канал «Пул Первого» (близкий к пресс-службе Лукашенко) опубликовал видео, на котором показано, как около Александра Лукашенко лыжник падает 4 раза за полминуты.

Затем «Пул Первого» выложил на канал часть материала из «Московского Комсомольца»:

«Операторы запечатлели момент, когда соперник Лукашенко специально падает аж три раза и, лежа враскоряку в снегу, делает вид, что не может подняться, чтобы только не обставить белорусского президента».

Наталья Эйсмонт ответила на критику спортивного мероприятия. Она заявила, что ни о каких «поддавках» речь идти не может и это все знают, на трибунах присутствовали тысячи зрителей.

«Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно», - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что на видео на груди Лукашенко уже висит медаль, значит «к тому моменту Александр Лукашенко уже давно выступил, его команда победила, церемония награждения прошла, и даже с прессой глава государства успел пообщаться».

По информации Эйсмонт, на видео попал следущий забег, в котором участвовали «новички-любители», а Лукашенко остался, чтобы поддержать начинающих лыжников на финише.

Как пояснили в эфире «Беларусь 1», в объектив камер попал известный хоккеист, который стоял на лыжах всего третий раз в жизни и заявился на соревнования в последний момент.