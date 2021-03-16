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«Работы лишиться можно»: Эйсмонт прокомментировала падение лыжника возле Лукашенко
16.03.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла намеренное падение лыжника во время соревнований «Минская лыжня». Об этом
В субботу, 13 марта, состоялось спортивное мероприятие «Минская лыжня-2021» в Раубичах, где приняли участие команды администрации президента, аппарата совета министров, управления делами президента, Национального собрания, комитета госконтроля, облисполкомов.
Победу в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 километра одержала команда Александра Лукашенко, в которую входил и его младший сын Николай. Второе и третье места заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.
Телеграм-канал «Пул Первого» (близкий к пресс-службе Лукашенко)
Затем «Пул Первого» выложил на канал часть материала из «Московского Комсомольца»:
«Операторы запечатлели момент, когда соперник Лукашенко специально падает аж три раза и, лежа враскоряку в снегу, делает вид, что не может подняться, чтобы только не обставить белорусского президента».
Наталья Эйсмонт ответила на критику спортивного мероприятия. Она заявила, что ни о каких «поддавках» речь идти не может и это все знают, на трибунах присутствовали тысячи зрителей.
«Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно», - сказала пресс-секретарь.
Она отметила, что на видео на груди Лукашенко уже висит медаль, значит «к тому моменту Александр Лукашенко уже давно выступил, его команда победила, церемония награждения прошла, и даже с прессой глава государства успел пообщаться».
По информации Эйсмонт, на видео попал следущий забег, в котором участвовали «новички-любители», а Лукашенко остался, чтобы поддержать начинающих лыжников на финише.
Как
Напомним, в субботу, 13 марта, состоялась «Минская лыжня», после победы в которой Александр Лукашенко
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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла намеренное падение лыжника во время соревнований «Минская лыжня».
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