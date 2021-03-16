Витебские власти о протестах: сколько проверок провел СК и сколько демонстрантов попали в больницы

Источник материала: Tut.by

На сайте Витебского облисполкома в разделе «Вопрос-ответ» под рубрикой «Иные вопросы» размещен документ, который касается уличных акций протеста в регионе в августе прошлого года. В нем приведены ответы на обращения демонстрантов в адрес местной власти.



Стычка между милицией и протестующими в сентябре 2020 года в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«О фальсификации результатов выборов»

Именно так озаглавлен первый раздел документа.

В нем сообщается, что обращения граждан со сведениями о допущенных, по их мнению, нарушениях бывшим главой администрации Октябрьского района Витебска Сергеем Сташевским законодательства при подготовке итогового протокола голосования на избирательном участке № 25 направлены для рассмотрения в УВД.

В октябре облисполком ответил на письменный запрос TUT.BY: проверка УВД не установила нарушений в работе избирательного участка № 25.

Сташевский не понес никакой ответственности, но лишился своего кресла. В декабре журналистам стало известно , что он работает в Минске — в «Белгидромете».

УСК проводило проверки фактов применения силы сотрудниками МВД

Управление Следственного комитета по области проводило проверки по 13 фактам применения грубой физической силы сотрудниками милиции в отношении 13 участников протестных акций.

Ход проверок находился на контроле в прокуратуре области, по их результатам должны были дать правовую оценку действиям сотрудников МВД.

Однако официальных сообщений о результатах этих проверок УСК и областная прокуратура не опубликовали.



ИВС в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В Витебске задержали столько, что люди не помещались в ИВС

ИВС УВД облисполкома был переполнен — из-за «поступления значительного количества административно задержанных и административно арестованных лиц». Тогда протестующих начали помещать в СИЗО № 2.

Решение «об открытии участка ИВС при УВД Витебского облисполкома на территории следственного изолятора» было принято 10 августа. Там несли службу сотрудники ИВС и действовал его распорядок дня.

57 человек обратились за медпомощью

С 9 по 18 августа 57 участников протестов из разных городов области обратились за помощью в медучреждения в связи с травмами, которые, с их слов, были связаны с массовыми акциями.

8 человек из 57 госпитализировали.

Сожаление руководства УВД

В документе говорится, что меры общественной безопасности в области с 9 августа усилили «в связи с имевшейся оперативной информацией о совершении провокаций среди мирного населения».

Руководство УВД облисполкома выражало сожаление, что «среди задержанных в местах проведения несанкционированных мероприятий оказались случайные люди». Облисполком обещал: «по каждому факту превышения полномочий будут проведены проверки».



Протестующие возле облисполкома в августе 2020 года. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Обещали «Свободный микрофон» на областном ТВ

В августе в облисполком поступило предложение о создании на областном телевидении «Свободного микрофона» и передачи с участием представителей гражданского общества.

Чиновники пообещали создать передачу с участием представителей гражданского общества при формировании пакета телепередач на 2021 год. Насколько известно, «Свободный микрофон» на телеканале «Витебск» не появился.

…и свободу собраний

Власти также обещали «предоставить право на свободу собраний граждан в Витебске».

«Жители города Витебска имеют право на свободу собраний в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», — отмечается в документе.

О том, что милиция не сообщала родственникам по телефону, где находятся задержанные

Облисполком отмечает, что никто из задержанных не жаловался на то, что их родственникам не сообщили о том, что они находятся в ИВС или РОВД, в течение 3 часов, как того требует закон.

«До утра 18 августа в УВД Витебского облисполкома действовала горячая линия по вопросам представления сведений об административно задержанных и административно арестованных лицах. Информация о таких гражданах предоставлялась при условии сообщения обратившимся гражданином личных данных задержанного или арестованного (фамилии, имени и отчества, даты рождения, места жительства)», — говорится в документе.

В дежурной части ИВС было трудно получить информацию из-за постоянной занятости телефона «ввиду значительного числа поступавших звонков». Однако горожане получали сведения о нахождении в изоляторе родственника, если приходили на КПП, поясняется в документе.