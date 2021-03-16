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Главный документ талантливым школьникам вручали в Витебском облисполкоме

16.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Знаковый момент Дня Конституции - вручение паспортов. Главный документ талантливым школьникам вручали в Витебском облисполкоме. Юноши и девушки из Лиозно, Новополоцка, Лепеля, Глубокого, Полоцка получили свой первый паспорт из рук губернатора Николая Шерстнева. Об ориентирах в жизни, народном единстве и выборе профессии шла речь во время открытого диалога. У школьников была возможность задать вопросы руководству области.

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В День Конституции в рамках акции "Мы - граждане Беларуси!" в Витебской области главный документ в праздничной обстановке получили более 300 талантливых юношей и девушек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Знаковый момент Дня Конституции - вручение паспортов. Главный документ талантливым школьникам вручали в Витебском облисполкоме. Юноши и девушки из Лиозно,...
 
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