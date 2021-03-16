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Увольнение «по требованию КГБ» и перспектива новых санкций. Что происходит в Беларуси 16 марта
16.03.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ВВС и войсках ПВО с участием российских военных начнется совместная штабная тренировка. В судах продолжат рассматривать дела по мотивам акций протеста. По данным правозащитников, сейчас в Беларуси насчитывается 287 политзаключенных. Эти и другие события будем освещать онлайн.
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В ВВС и войсках ПВО с участием российских военных начнется совместная штабная тренировка. В судах продолжат рассматривать дела по мотивам акций протеста.
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