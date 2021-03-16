Увольнение «по требованию КГБ» и перспектива новых санкций. Что происходит в Беларуси 16 марта

Источник материала: Tut.by

В ВВС и войсках ПВО с участием российских военных начнется совместная штабная тренировка. В судах продолжат рассматривать дела по мотивам акций протеста. По данным правозащитников, сейчас в Беларуси насчитывается 287 политзаключенных. Эти и другие события будем освещать онлайн.