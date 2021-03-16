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В Гродно открыли новый уникальный теннисный центр. Губернатор Караник тоже взял в руки ракетку
16.03.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно на улице Горького за «Аквацентром» открылся новый теннисный центр. Заниматься спортом здесь можно круглый год, так как сооружение — воздухоопорная конструкция, где есть трехслойное покрытие купола и система «Смарт-дом», которая позволяет дистанционно контролировать температуру на кортах, вентиляцию и другие функции купола. Гродно стал первым областным центром, где появился такой центр,
На четырех кортах будут тренироваться дети спортивной школы, а также взрослые любители этого вида спорта.
В будущем подобные комплексы появятся в других регионах
Внутри под куполом кроме кортов разместилось административное здание с раздевалками и методическими кабинетами. А на крыше здания сделали смотровую площадку. Оттуда зрителям можно будет наблюдать за матчами. Спортивный комплекс появился при помощи гродненских властей и Белорусской теннисной федерации, которая предоставила современное покрытие кортов.
Еще одним нововведением в отличие от подобной конструкции в Пышках стало освещение. Лампы находятся под потолком. Есть и вентиляция, которая позволит создавать внутри комфортную температуру.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил, что в Гродно теннис появился в 1987 году, когда в городе было создано оздоровительное общество «Пульс». Гродненцы постарше наверняка помнят теннисные корты на Подгорной между Бернардинским костелом и бывшим тонкосуконным комбинатом. А в 1989 году появились восемь кортов с профессиональным покрытием.
— Тогда главной проблемой было отсутствие тренерских кадров, тем не менее, удалось создать школу и подготовить 8 мастеров спорта по теннису, а четыре игрока попадали в состав сборной Беларуси, — рассказал Владимир Караник. — Надеемся, что сооружение позволит тренерам подготовить теннисистов спорта высоких достижений, а для гродненцев станет новым местом активного отдыха.
Губернатор сам опробовал новое покрытие, снял пиджак, взял в руки ракетку, сделал несколько подач и провел пару розыгрышей с юной воспитанницей гродненской теннисной школы.
Теннисный комплекс скоро уже примет первые соревнования. Здесь пройдет турнир среди детей со всей Беларуси «Золотая ракетка».
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В Гродно на улице Горького за «Аквацентром» открылся новый теннисный центр.
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