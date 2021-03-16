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12 обвиняемых. СК завершил расследование уголовного дела об организации «Маршей студентов»

16.03.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Представители учреждений образования являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел, — заявили в Следственном комитете.

Там также рассказали, что протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, поскольку молодежь блокировала коридоры и лестничные маршей, затрудняла проход студентов, преподавателей и посетителей, создавала шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).

В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской, в том числе — при помощи постоянных видеоконференций.

По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения по ч.2 ст. 17 и ч.1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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В уголовном деле 12 обвиняемых: студенты, преподаватель и член Координационного совета. В СК утверждают, что вопросы организации протестных акций обсуждались со...
 
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