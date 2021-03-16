Жителей Минска задержали при сборе подписей под обращением. Депутат обещает разобраться в ситуации

Источник материала: Tut.by

25 февраля во дворе дома на улице Неманской в Минске люди в масках задержали девять жителей района. Люди собрались, чтобы поставить подпись под коллективным обращением на имя депутата. Не было ни флагов, ни лозунгов, даже чая не было. Но это не помешало суду признать встречу несанкционированным пикетом и дать задержанным максимальные штрафы и аресты. Депутат парламента Анна Старовойтова пообещала, что разберется, почему задержали ее избирателей. В ближайшее время она готова встретиться с представителями инициативной группы.

Депутат Анна Старовойтова. Фото: сайт Палаты представителей Национального собрания

Одна из задержанных, Наталья, рассказала TUT.BY о сборе подписей и сути обращения:

— В интернете была открытая для всех информация, что поскольку наш депутат не проводит встречи с избирателями, есть идея направить ей коллективные обращения, желающие могут поставить свою подпись. Мы и раньше писали депутату, никогда не было проблем, поэтому я ничего не опасалась. Первое обращение было по поводу COVID-19. Хотелось бы получать более развернутую статистику, в том числе по заболеваемости в конкретных населенных пунктах, и чтобы в Беларуси были зарегистрированы вакцины разных стран, у людей должен быть выбор, пусть даже платно, привиться той вакциной, которой они больше доверяют. Также поднимался вопрос о запрете на выезд из страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Мы просили рассмотреть возможность о снятии ограничения. У многих за границей живут родственники. Хотелось бы хотя бы летом иметь возможность попасть к ним в гости. Кроме того, было обращение по поводу «Табакерок». Вы же видите, по всему городу и у нас на Каменной Горке сколько их понаставили. В нашей семье никто не курит. Киоски эти стоят прямо на остановках общественного транспорта, зачастую около школ и детских садов. Люди покупают сигареты и тут же, на остановке, курят. В магазинах прилавки с сигаретами закрыли, а на остановках продают. Хотелось бы, чтобы табак не был так легкодоступен, если государство действительно заботится о здоровье людей. И последнее обращение — о работе межведомственной комиссии по заявлениям граждан, которые сообщили о жестокости со стороны силовиков. Комиссия была создана в августе, прошло полгода, и вообще ничего не известно о результатах ее работы.

Депутатом Каменногорского избирательного округа является Анна Старовойтова. Человек опытный: в парламенте заседает второй срок, до этого была депутатом Минского городского совета, работала в сфере образования, была директором гимназии № 31. Жители района говорят, что еще в сентябре 2020 года планировалась встреча со Старовойтовой в одной из школ, однако в последний момент им сообщили, что она заболела, а потом — ушла в отпуск. В приемные дни депутат, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку, одновременно принимает всего несколько человек или отвечает по телефону, поэтому жители Каменной Горки и решили направить коллективное обращение, раз уж провести собрание и встретиться лично не удается.

По словам Натальи, подписи собирали у одного из подъездов дома на улице Неманской, подходили, расписывались, перекидывались по-соседски парой фраз и расходились. Флагов не было, лозунгов тоже, на следующий день это подтвердили в суде и свидетели-милиционеры.

— Люди подходили и уходили, мы тоже собирались домой, но неожиданно подъехал бус, — вспоминает Наталья. — Выбежали непонятные люди в гражданской одежде, с натянутыми шапками и масками, только глаза были видны. Взяли под руку — «пройдемте с нами». Мы спрашивали, что мы нарушили, что вообще происходит, но никто не объяснил, даже не представились.

— Никто не убегал даже, потому что мы в своем дворе, собираем подписи под коллективным обращением, чего нам скрываться? Всех и забрали, — присоединяется к разговору соседка Натальи Елена. — Потом в бус еще привели пару, они уже подписали обращение и ушли, но их схватили на углу дома. Я выскочила буквально на минут 10, в домашней одежде, даже телефон с собой не взяла. Думала, быстренько подпишу и назад. Когда задерживали, я сразу сказала, что у меня дома осталось двое несовершеннолетних детей, просила: дайте в домофон позвоню и скажу, что со мной, но даже это мне не сразу разрешили сделать. Хорошо, что у нас очень хорошие соседи, сразу подключились, потом приехал папа.

Задержанных доставили во Фрунзенское РУВД, ночь они провели в изоляторе на Окрестина, на следующий день суд назначил максимальные штрафы женщинам (по 30 базовых величин), у которых несовершеннолетние дети, и максимальный срок ареста (по 15 суток) всем остальным.

— Если следовать логике суда, можно сказать, что летом у нас каждый день во дворе пикет, потому что собираются мамы с детьми и обсуждают все на свете — от памперсов до политики. И что, их теперь нужно всех задержать и бросить на Окрестина — так выходит? — задается вопросом Наталья.

— Или другой пример. Мы недавно у школы собирали подписи, чтобы вернули одного из учителей. Выходит, это тоже пикет? Нужно налететь на родителей и всех задержать? — говорит Елена.

Депутат Анна Старовойтова в разговоре с TUT.BY подтвердила, что о задержании избирателей своего округа знала, но была в отпуске, вышла на работу сегодня, 16 марта.

— Я обязательно разберусь в ситуации, — пояснила депутат. — Обращение мне поступило, уже начала его изучать. Я готова встретиться с представителями жителей района, которые подписали обращение. Я всегда на связи с избирателями, готова обсуждать вопросы. Сделаю все, что в моей компетенции.