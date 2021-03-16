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Жителей Минска задержали при сборе подписей под обращением. Депутат обещает разобраться в ситуации
16.03.2021 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 февраля во дворе дома на улице Неманской в Минске люди в масках задержали девять жителей района. Люди собрались, чтобы поставить подпись под коллективным обращением на имя депутата. Не было ни флагов, ни лозунгов, даже чая не было. Но это не помешало суду
Одна из задержанных, Наталья,
— В интернете была открытая для всех информация, что поскольку наш депутат не проводит встречи с избирателями, есть идея направить ей коллективные обращения, желающие могут поставить свою подпись. Мы и раньше писали депутату, никогда не было проблем, поэтому я ничего не опасалась. Первое обращение было по поводу COVID-19. Хотелось бы получать более развернутую статистику, в том числе по заболеваемости в конкретных населенных пунктах, и чтобы в Беларуси были зарегистрированы вакцины разных стран, у людей должен быть выбор, пусть даже платно, привиться той вакциной, которой они больше доверяют. Также поднимался вопрос о запрете на выезд из страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Мы просили рассмотреть возможность о снятии ограничения. У многих за границей живут родственники. Хотелось бы хотя бы летом иметь возможность попасть к ним в гости. Кроме того, было обращение по поводу «Табакерок». Вы же видите, по всему городу и у нас на Каменной Горке сколько их понаставили. В нашей семье никто не курит. Киоски эти стоят прямо на остановках общественного транспорта, зачастую около школ и детских садов. Люди покупают сигареты и тут же, на остановке, курят. В магазинах прилавки с сигаретами закрыли, а на остановках продают. Хотелось бы, чтобы табак не был так легкодоступен, если государство действительно заботится о здоровье людей. И последнее обращение — о работе
Депутатом Каменногорского избирательного округа является Анна Старовойтова. Человек опытный: в парламенте заседает второй срок, до этого была депутатом Минского городского совета, работала в сфере образования, была директором гимназии № 31. Жители района говорят, что еще в сентябре 2020 года планировалась встреча со Старовойтовой в одной из школ, однако в последний момент им сообщили, что она заболела, а потом — ушла в отпуск. В приемные дни депутат, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку, одновременно принимает всего несколько человек или отвечает по телефону, поэтому жители Каменной Горки и решили направить коллективное обращение, раз уж провести собрание и встретиться лично не удается.
По словам Натальи, подписи собирали у одного из подъездов дома на улице Неманской, подходили, расписывались, перекидывались по-соседски парой фраз и расходились. Флагов не было, лозунгов тоже, на следующий день это
— Люди подходили и уходили, мы тоже собирались домой, но неожиданно подъехал бус, — вспоминает Наталья. — Выбежали непонятные люди в гражданской одежде, с натянутыми шапками и масками, только глаза были видны. Взяли под руку — «пройдемте с нами». Мы спрашивали, что мы нарушили, что вообще происходит, но никто не объяснил, даже не представились.
— Никто не убегал даже, потому что мы в своем дворе, собираем подписи под коллективным обращением, чего нам скрываться? Всех и забрали, — присоединяется к разговору соседка Натальи Елена. — Потом в бус еще привели пару, они уже подписали обращение и ушли, но их схватили на углу дома. Я выскочила буквально на минут 10, в домашней одежде, даже телефон с собой не взяла. Думала, быстренько подпишу и назад. Когда задерживали, я сразу сказала, что у меня дома осталось двое несовершеннолетних детей, просила: дайте в домофон позвоню и скажу, что со мной, но даже это мне не сразу разрешили сделать. Хорошо, что у нас очень хорошие соседи, сразу подключились, потом приехал папа.
Задержанных доставили во Фрунзенское РУВД, ночь они провели в изоляторе на Окрестина, на следующий день суд назначил максимальные штрафы женщинам (по 30 базовых величин), у которых несовершеннолетние дети, и максимальный срок ареста (по 15 суток) всем остальным.
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