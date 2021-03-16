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В Пинской больнице три аппарата ИВЛ нуждаются в ремонте

16.03.2021 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закупку на ремонт трех аппаратов искусственной вентиляции легких объявила Пинская центральная больница, сообщает «Медиа-Полесье».

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Выполнить ремонт нужно в марте — апреле нынешнего года.

Стоимость работ оценили в 4,2 тысячи рублей. Средства будут выделены из пинского городского бюджета.

 
 
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Стоимость работ оценили в 4,2 тысячи рублей.
 
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