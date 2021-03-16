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В Пинской больнице три аппарата ИВЛ нуждаются в ремонте
16.03.2021 12:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Закупку на ремонт трех аппаратов искусственной вентиляции легких объявила Пинская центральная больница, сообщает
Выполнить ремонт нужно в марте — апреле нынешнего года.
Стоимость работ оценили в 4,2 тысячи рублей. Средства будут выделены из пинского городского бюджета.
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Стоимость работ оценили в 4,2 тысячи рублей.
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