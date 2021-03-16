﻿ Задержали администратора дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%». 21.by
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Задержали администратора дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%»

16.03.2021 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГУБОПиК задержали руководителя дворового чата и телеграм-канала «Новая Боровая 98%». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На 34-летнего жителя Минского района вышли сотрудники ГУБОПиК. По версии милиции, мужчина руководил закрытым пабликом района, «в котором состояло около 300 пользователей, включая наиболее радикальных активистов, организующих протесты в жилом комплексе».

— Состоял в деструктивном чате Новой Боровой, был модератором чата и канала «Новая Боровая 98%». Свою вину признаю, больше обещаю подобных деяний не совершать, — рассказывает мужчина на видео, распространенном МВД.

По информации милиции, в телеграм-канале он «не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров».

Мужчину привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Жители Новой Боровой рассказывают, что периодически в домах и на улицах квартала появляются неизвестные, порой происходят задержания. На снимке — неизвестные в квартале 15 марта. Фото: читатель TUT.BY

Отмечается, что в квартире задержанного нашли «протестную символику» и более 1,5 тысячи листовок с призывами, изъят его мобильный телефон.

Мужчине вынесли официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». В ближайшее время его действиям и других участников «указанных телеграм-ресурсов» следователи дадут правовую оценку по уголовному делу, возбужденному за создание экстремистского формирования, пишет милиция.

При этом в чате «Новая Боровая 98%» обсуждают, что задержанный — один из модераторов, а не администратор проекта. В одноименном канале появилось и сообщение от администратора по этому поводу.

 
 
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На 34-летнего жителя Минского района вышли сотрудники ГУБОПиК. По версии милиции, мужчина руководил закрытым пабликом района, «в котором состояло около 300...
 
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