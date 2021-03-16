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Стало известно, кто кроме Тихановского «воспрепятствовал работе ЦИК»
16.03.2021 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активиста партии «Народная Грамада» Сергея Спарыша обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК. Дело в отношении него и еще четырех человек будет рассматривать Минский областной суд,
Сергея Спарыша обвиняют в совершении приготовлении к участию в массовых беспорядках, обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках и воспрепятствовании работе ЦИК.
Вместе с ним рассмотрят дело в отношении еще четырех человек — Сергея Ярошевича, Антонины Коноваловой, Сергея Коршуна и Е.А. Привалова.
Точная дата судебного заседания пока неизвестна.
Сергей Спарыш
Напомним, накануне Генпрокуратура
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Сергея Спарыша обвиняют в совершении приготовлении к участию в массовых беспорядках, обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках и...
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