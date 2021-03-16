Стало известно, кто кроме Тихановского «воспрепятствовал работе ЦИК»

Источник материала: Tut.by

Активиста партии «Народная Грамада» Сергея Спарыша обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК. Дело в отношении него и еще четырех человек будет рассматривать Минский областной суд, сообщает пресс-служба суда.



Сергей Спарыш. Фото Владимира Гридина (RFE/RL)

Сергея Спарыша обвиняют в совершении приготовлении к участию в массовых беспорядках, обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках и воспрепятствовании работе ЦИК.

Вместе с ним рассмотрят дело в отношении еще четырех человек — Сергея Ярошевича, Антонины Коноваловой, Сергея Коршуна и Е.А. Привалова.

Точная дата судебного заседания пока неизвестна.

Сергей Спарыш был задержан еще 25 июня прошлого года. Антонина Коновалова — 6 сентября. Ей дали административный арест, но не выпустили, а задержали в рамках уголовного дела. Ее мужа, Сергея Ярошевича, администратора телеграм-канала «Армия с народом», задержали 2 октября. Сергей Коршун, активный участник телеграмм-канала «Армия с народом» был задержан 21 июля. Все четверо признаны политзаключенными. О Е.А. Привалове точных данных нет.

Напомним, накануне Генпрокуратура сообщила о передаче дела в суд. В ведомстве не указали, о ком идет речь. До сообщения ведомства было известно только об одном задержанном, обвиняемом по ч. 2 ст. 191 УК Беларуси (Воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы) — Сергее Тихановском.