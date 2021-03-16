Прокурор Гродно рассказал, какой ущерб городу нанесла августовская «война против независимости Беларуси»

Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» прошла встреча с прокурором Гродно, старшим советником юстиции Владимиром Клишиным. Он рассказывал рабочим о том, что в августе прошлого года «шла война против независимости Беларуси», а также сообщил, какой ущерб нанесли акции протеста в городе, рассказывает «Гродненский химик».



Владимир Клишин. Фото: gazeta.azot.by

Владимир Клишин, отвечая на вопросы работников предприятия, рассказал, что всего в Гродно 1,5 тыс. человек привлечены к административной ответственности за незаконные массовые мероприятия. Было возбуждено 170 уголовных дел по фактам угроз, насилия, оскорблений в отношении сотрудников государственных и правоохранительных органов.

Сумма причиненного ЖКХ ущерба — 36 тыс. рублей.

Спросили рабочие у прокурора и об ухудшении ситуации с выдачей виз в Польшу в связи с высылкой польских дипломатов из Беларуси.

Клишин в ответ стал рассуждать о том, что «сейчас в мире идет тенденция к так называемому переписыванию истории. Некоторые страны ЕС пытаются очернить подвиг наших отцов и дедов. И этот вопрос является болезненным для белорусов, которые чтят великий подвиг своих предков».

Однако, по словам прокурора, дипломатические отношения с соседними странами не прекращены.